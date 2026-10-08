«Енергокомпанії можуть малювати борги»: за яких умов вам можуть відрізати світло

В Україні з 1 жовтня кардинально змінюються правила гри на роздрібному ринку електроенергії. Досі діяв суворий механізм: навіть місячна прострочка платежу призводила до того, що квартиру знеструмлювали. Щоб повернути світло, споживачам доводилося не лише гасити борг, а й викладати близько 1 800 гривень за саму процедуру повторного підключення. Нова постанова регулятора покликана зупинити таку практику.

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Відтепер постачальникам рекомендовано не обмежувати енергоживлення, якщо сума боргу не перевищує половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб (наразі цей поріг становить 1 664 гривні). Процес знеструмлення має стати прозорішим, а на відновлення послуги чітко відвели від 3 до 5 робочих днів. Більше того, якщо світло вимкнули з порушенням цих умов, плата за повторне підключення з громадянина не стягуватиметься.

"НКРЕ намагається змусити енергетиків працювати з боржниками, — аналізує ініціативу експерт енергоринку та аналітик Інституту стратегічних досліджень Юрій Корольчук. — А не просто за найменшого приводу залишати їх без світла".

Утім, фахівці закликають споживачів не втрачати пильність. Попри позитивні зрушення в нормативних актах, реалізація цих норм на практиці може зіштовхнутися із протидією та хитрощами з боку обленерго, які намагатимуться обійти обмеження.

Корольчук припускає, що компанії можуть штучно завищувати суми у платіжках, аби вони перетинали встановлену межу та дозволяли застосовувати санкції.

"Можуть бути певні маніпуляції з нарахуваннями, — застерігає аналітик, прогнозуючи поведінку надавачів послуг. — І спроби енергокомпаній все ж таки змусити споживачів платити за повторні підключення".

Ситуацію ускладнює й те, що з жовтня повноцінно запускається оновлена система автоматичного списання боргів з банківських рахунків, до якої приєднаються всі державні та приватні фінустанови. Якщо споживач вирішить не платити за "намальований" борг, гроші все одно можуть зняти автоматично, а сплата чи перерахунок через суд часто трактується як визнання заборгованості.

Саме тому фахівці наполегливо рекомендують українцям щомісяця ретельно звіряти рахунки та суворо дотримуватися термінів передачі показників лічильників, адже нарахування "за середнім тарифом" суттєво б'є по гаманцю і створює штучні борги.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, коли в Україні різко злетять тарифи на газ і тепло.