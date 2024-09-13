Галущенко: «Атаки на подстанции создают существенные угрозы для ядерной и радиационной безопасности»

Министр энергетики Герман Галущенко обсудил с Послом ЮАР вопросы энергетической безопасности в условиях российских атак и сотрудничество в восстановлении энергосектора, сообщает портал "Комментарии".

Герман Галущенко с Послом ЮАР. Фото: Минэнерго

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с Послом Южно-Африканской Республики Шуэйбом Касу обсудили угрозы для ядерной и радиационной безопасности, в частности из-за обстрелов подстанций, критически важных для работы АЭС.

"Пренебрежение россиян ядерной безопасностью однажды может привести к ядерному инциденту. Поэтому важно максимально привлечь международное сообщество к тому, чтобы обеспечить защиту таких объектов. Мы проводим соответствующую работу с МАГАТЭ, и сегодня начинает работу первая миссия Агентства на одной из подстанций, критически важных для работы АЭС. Мир должен понять, что атаки не только на атомные электростанции, но и на подстанции, обеспечивающие передачу производимой на АЭС электроэнергии, создают существенные угрозы ядерной и радиационной безопасности", — подчеркнул Герман Галущенко.

В этом контексте стороны обсудили необходимость усиления международного давления на россию и важность реализации положений Формулы мира, предложенной Президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности, в части ядерной и радиационной, а также энергетической безопасности. Господин Посол заверил, что ЮАР поддерживает соответствующие инициативы, в частности, стремление Украины добиться прекращения обстрелов гражданских объектов, в том числе и энергетических.

Речь также шла о подготовке к прохождению следующей зимы, мерах по наращиванию мощностей распределенной генерации и усилению защиты энергообъектов.

Отдельно стороны обсудили перспективы сотрудничества в развитии украинского энергосектора и "зеленого" перехода. Акцентировалось на заинтересованности сторон в обмене опытом и реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики.

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