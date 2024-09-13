В "Укрэнерго" назначили и.о. председателя правления: что о нем известно

С 5 сентября Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности председателя правления "Укрэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго", информирует портал "Комментарии".

Алексей Брехт. Фото: НЭК "Укрэнерго"

В компании он работает 23 года, в целом в энергетическом секторе – 25. Последние два года Алексей Брехт был членом правления "Укрэнерго" и отвечал за эксплуатацию, восстановление и развитие сети системы передачи.

"Главная задача на сегодняшний день – продолжаем подготовку к отопительному сезону и восстановление объектов, поврежденных в результате вражеских обстрелов, – отметил Алексей Брехт. – "Укрэнерго" играет ключевую роль в украинской энергосистеме, поэтому обеспечивать ее надежную работу в составе европейской сети ENTSO – E – наш главный приоритет”.

Отмечается, что Укрэнерго будет сохранять курс на привлечение международной помощи для восстановления высоковольтной сети после российских атак и усиления ее устойчивости. Углубление интеграции в европейское энергетическое пространство – также среди целей компании. Ведь это – "залог нашей поддержки в противостоянии энергетическому террору".

Компания и в дальнейшем будет соблюдать практики корпоративного управления по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и будет ждать прозрачного избрания независимого Наблюдательного совета и назначения председателя правления "Укрэнерго".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Кудрицкого не хотят отпускать из Укрэнерго: кто против

Два независимых члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниэль Доббени и Педер Андреасен выступили с заявлением из-за увольнения председателя правления Владимира Кудрицкого. Они считают такое решение политически мотивированным

Члены наблюдательного совета, в частности, напомнили, что 2 сентября наблюдательный совет провел внеочередное заседание по инициативе председателя правления Владимира Кудрицкого, который подал отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости. "В ходе заседания большинство членов наблюдательного совета приняли решение о досрочном прекращении полномочий Владимира Кудрицкого как председателя правления компании с согласия сторон", — подтверждается в сообщении.