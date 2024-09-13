logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Энергия 2023 В "Укрэнерго" назначили и.о. председателя правления: что о нем известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В "Укрэнерго" назначили и.о. председателя правления: что о нем известно

Новым главой «Укрэнерго» стал Алексей Брехт

сегодня, 12:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

С 5 сентября Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности председателя правления "Укрэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго", информирует портал "Комментарии".

В "Укрэнерго" назначили и.о. председателя правления: что о нем известно

Алексей Брехт. Фото: НЭК "Укрэнерго"

В компании он работает 23 года, в целом в энергетическом секторе – 25. Последние два года Алексей Брехт был членом правления "Укрэнерго" и отвечал за эксплуатацию, восстановление и развитие сети системы передачи.

"Главная задача на сегодняшний день – продолжаем подготовку к отопительному сезону и восстановление объектов, поврежденных в результате вражеских обстрелов, – отметил Алексей Брехт. – "Укрэнерго" играет ключевую роль в украинской энергосистеме, поэтому обеспечивать ее надежную работу в составе европейской сети ENTSO E – наш главный приоритет”.

Отмечается, что Укрэнерго будет сохранять курс на привлечение международной помощи для восстановления высоковольтной сети после российских атак и усиления ее устойчивости. Углубление интеграции в европейское энергетическое пространство – также среди целей компании. Ведь это – "залог нашей поддержки в противостоянии энергетическому террору".

Компания и в дальнейшем будет соблюдать практики корпоративного управления по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и будет ждать прозрачного избрания независимого Наблюдательного совета и назначения председателя правления "Укрэнерго".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Кудрицкого не хотят отпускать из Укрэнерго: кто против

Два независимых члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниэль Доббени и Педер Андреасен выступили с заявлением из-за увольнения председателя правления Владимира Кудрицкого. Они считают такое решение политически мотивированным

Члены наблюдательного совета, в частности, напомнили, что 2 сентября наблюдательный совет провел внеочередное заседание по инициативе председателя правления Владимира Кудрицкого, который подал отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости. "В ходе заседания большинство членов наблюдательного совета приняли решение о досрочном прекращении полномочий Владимира Кудрицкого как председателя правления компании с согласия сторон", — подтверждается в сообщении.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости