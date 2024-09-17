Безопасность АЭС: Галущенко обсудил угрозы с американской делегацией в МАГАТЭ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с делегацией США в МАГАТЭ, которую возглавил заместитель Министра энергетики США Дэвид Турк. Эта встреча состоялась в рамках 68-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Об этом сообщает Правительственный портал.



Герман Галущенко. Фото: Министерство энергетики Украины

Галущенко подчеркнул, что российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру продолжаются, при этом враг использует новейшие виды вооружения, нанося серьезный ущерб энергооборудованию.

Особую обеспокоенность вызывают атаки, оказывающие влияние на работу атомных электростанций. Атакуя подстанции, критичные для работы АЭС, россияне создают прямые угрозы ядерной и радиационной безопасности. Мы благодарим МАГАТЭ за то, что агентство откликнулось на нашу просьбу и уже начало работу своей миссии на одной из таких подстанций. Соответствующий мониторинг должен обезопасить подстанции от будущих атак, а значит и способствовать стабильной работе нашего атомного поколения, – отметил Герман Галущенко

Галущенко также добавил, что атомная генерация обеспечивает около 60% электроэнергии в Украине, что критически важно для следующей зимы. Он подчеркнул, что в отопительный сезон будут работать все 9 атомных энергоблоков, чтобы максимально удовлетворить потребности потребления.

Дэвид Турк в свою очередь заверил, что Госдепартамент США делает все возможное для поддержки украинского энергосектора в условиях российской агрессии. Стороны также обсудили важность принятия решения об увеличении максимальной пропускной способности импорта электроэнергии из стран ЕС.

В ходе встречи была акцентирована необходимость усиления противовоздушной обороны и других средств защиты энергетических объектов.

Напомним, ночью враг атаковал энергообъекты в Сумской области. В результате на утро обесточены г. Сумы и часть Сумской и Черниговской областей. Энергетики работают над устранением нанесенных повреждений.

