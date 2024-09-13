Харьков не имеет собственной генерации: что делают в городе

В Харькове продолжают работу над децентрализацией систем жизнеобеспечения, чтобы нормально пройти отопительный сезон.

Когенерационная установка. Фото: ХГС

Об этом сегодня, 13 сентября, в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

Он отметил, что в городе устанавливают блочно-модульные котельные, которые будут обслуживать микрорайоны, а также когенерационные установки и газовые турбины.

"Харьков не имеет собственной генерации, потому что все ТЭЦ и трансформаторы были разрушены. Поэтому мы работаем над децентрализацией систем жизнеобеспечения. Городские власти сейчас делают все возможное и невозможное, чтобы зимой харьковчане были с теплом, водой и светом", — подчеркнул мэр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Галущенко: "Атаки на подстанции создают существенные угрозы для ядерной и радиационной безопасности"

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с Послом Южно-Африканской Республики Шуэйбом Касу обсудили угрозы для ядерной и радиационной безопасности, в частности из-за обстрелов подстанций, критически важных для работы АЭС.

"Презрение россиян к ядерной безопасности однажды может привести к ядерному инциденту. Поэтому важно максимально привлечь международное сообщество для того, чтобы обеспечить защиту таких объектов. Мы проводим соответствующую работу с МАГАТЭ, и сегодня начинает работу первая миссия Агентства на одной из подстанций, критически важных для работы АЭС. Мир должен понять, что атаки не только на атомные электростанции, но и на подстанции, обеспечивающие передачу производимой на АЭС электроэнергии, создают существенные угрозы ядерной и радиационной безопасности", — подчеркнул Герман Галущенко.