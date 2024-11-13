Укрэнерго ввело ограничение потребления электроэнергии по всей Украине

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Недилько Ксения
13 ноября временно вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию НЭК "Укрэнерго".
Иллюстративное фото
Причина: краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии .
Ограничения будут действовать в течение дня. Вечером после устранения замечаний к работе оборудования ограничения будут отменены .
Никаких ограничений для бытовых потребителей не предусматривается, отмечают в Укрэнерго.
"Просим рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления.
Призываем бизнес активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд, чтобы избежать вынужденных ограничений мощности", – сообщили в энергокомпании.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
Массированная ракетная атака на Украину: где раздаются взрывы
Сегодня утром оккупанты подняли в воздух семь бортов ТУ-95мс, из которых запустили ракеты двумя волнами. Первые ракеты летели через Черниговскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую и вернулись в Киевскую область.
4 борта совершили пусковые маневры в Волгоградской области, из которых сейчас уже над Украиной ракет нет. Остальные борты ТУ-95мс совершили пусковой маневр из района Каспия.
Также по данным Воздушных Сил ВСУ, оккупанты запустили баллистику на Киев с северо-востока. По данным корреспондентов портала "Комментарии", в столице раздавались мощные взрывы. Как сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, в Киеве работает ПВО. После взрыва очевидцы сообщают о задымлении в одном из районов столицы.
Новая волна ракет, ожидавшаяся с 8 утра, не появилась.
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