Укрэнерго ввело ограничение потребления электроэнергии по всей Украине

13 ноября временно вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию НЭК "Укрэнерго".

Иллюстративное фото

Причина: краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии .

Ограничения будут действовать в течение дня. Вечером после устранения замечаний к работе оборудования ограничения будут отменены .

Никаких ограничений для бытовых потребителей не предусматривается, отмечают в Укрэнерго.

"Просим рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления.

Призываем бизнес активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд, чтобы избежать вынужденных ограничений мощности", – сообщили в энергокомпании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Массированная ракетная атака на Украину: где раздаются взрывы

Сегодня утром оккупанты подняли в воздух семь бортов ТУ-95мс, из которых запустили ракеты двумя волнами. Первые ракеты летели через Черниговскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую и вернулись в Киевскую область.

4 борта совершили пусковые маневры в Волгоградской области, из которых сейчас уже над Украиной ракет нет. Остальные борты ТУ-95мс совершили пусковой маневр из района Каспия.

Также по данным Воздушных Сил ВСУ, оккупанты запустили баллистику на Киев с северо-востока. По данным корреспондентов портала "Комментарии", в столице раздавались мощные взрывы. Как сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, в Киеве работает ПВО. После взрыва очевидцы сообщают о задымлении в одном из районов столицы.

Новая волна ракет, ожидавшаяся с 8 утра, не появилась.