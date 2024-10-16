В Украине планируют развивать атомную энергетику во время войны

Украине нужно уже сейчас реализовывать проекты развития атомной энергетики, чтобы обеспечить возрастающие потребности в доступной и экологически чистой энергии во время восстановления экономики после победы. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона.

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"Любые проекты в атомной энергетике – длительные. Поэтому ждать нашей победы и начинать эти проекты – это, я считаю, не очень правильный подход. После победы мы будем нуждаться в большом количестве генераций для того, чтобы восстанавливать и развивать Украину", – сказал Галущенко.

Он добавил, что именно сейчас нужно реализовать основные этапы строительства и установления нового атомного поколения.

Атомная генерация на сегодняшний день производит около 60% электроэнергии в Украине.

Достройка энергоблоков №3 и №4 на площадке Хмельницкой АЭС усилит энергетическую безопасность и независимость Украины и будет иметь положительные последствия для экономики страны в целом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Обстрел Тернопольщины: оккупанты попали по промышленному предприятию

Во время ночной атаки враг нанес удар по одному из промышленных объектов на территории Тернопольской области, в результате чего возник масштабный пожар. Об этом сообщил глава Тернопольской ОГА Вячеслав Негода, информирует портал "Комментарии".

К ликвидации последствий были привлечены 45 спасателей, 12 единиц спецтехники ГСЧС и 12 полицейских, 4 единицы специальной техники. Пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных нет.