Зима будет тяжелой: по сколько часов украинцы будут сидеть без света

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Марьян Ощановский
Даже при ужасном сценарии отключение света этой зимой не будет превышать 8 часов в сутки.
Зимой ожидаются отключения электроэнергии. Фото из открытых источников
Соответствующее заявление сделал и. о. главы "Укрэнерго" Алексей Брехт.
По словам чиновника, "Укрэнерго" готовится к нескольким возможным сценариям. Худший сценарий прохождения зимы предполагает массированные удары РФ по объектам генерации.
Также портал "Комментарии" писал, что в Украине в ближайшее время ожидаются первые заморозки, однако это не должно стать причиной отключения электроэнергии. Заместитель министра энергетики Николай Колесник отметил в эфире телемарафона, что энергосистема страны работает стабильно и прогнозируемые заморозки будут кратковременными, поэтому вводить графики отключений не планируется.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что небольшая группа северокорейских военнослужащих сейчас уже находится в Украине. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух западных разведчиков. Источники издания среди западных официальных лиц ожидают, что количество северокорейских солдат в Украине будет расти по мере того, как военные КНДР будут завершать подготовку на востоке России и продвигаться к линии фронта.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики оккупировали город Селидово и продолжают продвигаться на Донетчине из-за отсутствия системной работы над ошибками, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, причины отступления украинской армии те же, что и были раньше. "Никакой работы над ошибками не прослеживается", — отметил он.
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