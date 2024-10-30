Зима будет тяжелой: по сколько часов украинцы будут сидеть без света

Даже при ужасном сценарии отключение света этой зимой не будет превышать 8 часов в сутки.

Зимой ожидаются отключения электроэнергии. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление сделал и. о. главы "Укрэнерго" Алексей Брехт.

По словам чиновника, "Укрэнерго" готовится к нескольким возможным сценариям. Худший сценарий прохождения зимы предполагает массированные удары РФ по объектам генерации.

"При этом сценарии при наличии объема импорта электрической энергии, который у нас есть уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений. То есть до 8 часов", – рассказал Алексей Брехт.

Также портал "Комментарии" писал, что в Украине в ближайшее время ожидаются первые заморозки, однако это не должно стать причиной отключения электроэнергии. Заместитель министра энергетики Николай Колесник отметил в эфире телемарафона, что энергосистема страны работает стабильно и прогнозируемые заморозки будут кратковременными, поэтому вводить графики отключений не планируется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что небольшая группа северокорейских военнослужащих сейчас уже находится в Украине. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух западных разведчиков. Источники издания среди западных официальных лиц ожидают, что количество северокорейских солдат в Украине будет расти по мере того, как военные КНДР будут завершать подготовку на востоке России и продвигаться к линии фронта.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики оккупировали город Селидово и продолжают продвигаться на Донетчине из-за отсутствия системной работы над ошибками, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, причины отступления украинской армии те же, что и были раньше. "Никакой работы над ошибками не прослеживается", — отметил он.