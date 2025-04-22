Будет ли повышение тарифов для населения: каких цен на электроэнергию и газ ждать украинцам

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Slava Kot
Вероятно, в июне украинцев ожидает новое повышение цен на электроэнергию, что будет иметь и более широкие последствия, ведь спровоцирует более высокие цены на другие коммунальные услуги, в частности водоснабжение. Однако на газ цены останутся без изменений, прогнозирует экономист Олег Пендзин.
Как изменится цена на коммунальные услуги. Фото из открытых источников
Олег Пендзин в эфире телеканала "Эспрессо" дал прогноз изменения тарифов на коммунальные услуги для населения в июне этого года. Экономист предполагает, что правительство повысит цены на электроэнергию.
По его словам, повышение стоимости электроэнергии будет иметь влияние на другие коммунальные услуги, в частности это касается водоснабжения, которое зависит от цен на электричество.
Относительно цен на газ Пендзин предполагает, что они останутся без изменений, и для населения не повысят тарифы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минэнерго ответили о повышении тарифов на газ и электроэнергию.
Также "Комментарии" писали о том, какова будет цена на электроэнергию для украинцев с 1 апреля 2025 года.
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