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Будет ли повышение тарифов для населения: каких цен на электроэнергию и газ ждать украинцам

Украинцев может ожидать повышения цен на электроэнергию и водоснабжение, однако тарифы на газ не изменятся.

сегодня, 09:25
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Slava Kot

Вероятно, в июне украинцев ожидает новое повышение цен на электроэнергию, что будет иметь и более широкие последствия, ведь спровоцирует более высокие цены на другие коммунальные услуги, в частности водоснабжение. Однако на газ цены останутся без изменений, прогнозирует экономист Олег Пендзин.

Будет ли повышение тарифов для населения: каких цен на электроэнергию и газ ждать украинцам

Как изменится цена на коммунальные услуги. Фото из открытых источников

Олег Пендзин в эфире телеканала "Эспрессо" дал прогноз изменения тарифов на коммунальные услуги для населения в июне этого года. Экономист предполагает, что правительство повысит цены на электроэнергию.

"Уже традиционно с началом лета украинцы сталкиваются с потенциальным повышением тарифов на электроэнергию. В этом году ситуация, вероятно, не станет исключением. Власти пытаются немного поднять цену на электроэнергию в июне. Можно ожидать чего-то подобного и в этом году, — цена на электроэнергию, вероятно, немного вырастет", — прогнозирует Пендзин.

По его словам, повышение стоимости электроэнергии будет иметь влияние на другие коммунальные услуги, в частности это касается водоснабжения, которое зависит от цен на электричество.

Относительно цен на газ Пендзин предполагает, что они останутся без изменений, и для населения не повысят тарифы.

"Тарифы на газ останутся стабильными. Это объясняется тем, что Украина сейчас в основном обеспечивает себя газом самостоятельно. Следовательно, его цена примерно соответствует себестоимости, и оснований для роста пока нет", — объясняет экономист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минэнерго ответили о повышении тарифов на газ и электроэнергию.

Также "Комментарии" писали о том, какова будет цена на электроэнергию для украинцев с 1 апреля 2025 года.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
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