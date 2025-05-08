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Часть Украины может зимой остаться без газа, если война не закончится летом – нардеп

Если Россия не остановится летом, есть риск, что часть Украины будет без газа зимой, - нардеп

сегодня, 12:13
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Недилько Ксения

После того, как в конце декабря 2024 — начале января 2025 года россияне переключили свой фокус ракетных атак на газодобывающую и газоподготовительную инфраструктуру, появилась угроза дефицита газа и вероятных отключений голубого топлива уже следующей зимой. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по энергетике и ЖКУ Сергей Нагорняк в интервью "Телеграфу".

Часть Украины может зимой остаться без газа, если война не закончится летом – нардеп

В Украине могут быть отключения газа

По словам нардепа, из-за того, что в 2025 году россияне добивали газовую инфраструктуру, несмотря на условное перемирие в энергетическом секторе, Украина много потеряла газодобывающую и газоподготовительную инфраструктуру.

"А это огромные средства для восстановления. На восстановление некоторых объектов может уйти от 6 до 9 месяцев, а некоторые от 18 до 36 месяцев. И это при наличии финансового ресурса и оборудования. С этим ресурсом очень сложно", – заявил Нагорняк.

По его данным, по состоянию на данный момент, ожидается потенциальный дефицит газа от 4,6 до 5 миллиардов кубических метров газа на следующую зиму.

"Даже если мы сейчас будем постепенно восстанавливать нашу газовую инфраструктуру, то наша собственная газовая добыча упала больше, чем наполовину. И не только добыча: подготовка, компрессорные станции, перекачка и доставка потребителям", – отметил нардеп.

Кроме того, Нагорняк подчеркивает, что восстановление газодобывающей инфраструктуры вопроса важно, но нужно уже сейчас думать, каким образом ее потом защитить.

" Россияне избегают каких-либо предложений США о приостановлении войны. Если россияне будут в течение этого года до осени целить по нашей газовой инфраструктуре, то даже наличие газа в газохранилищах не гарантирует нам то, что все регионы будут с газом.

А всю газовую инфраструктуру невозможно защитить бетонными сооружениями. Это огромные объемы инфраструктуры. Поэтому для Украины важно полноценное завершение войны и полноценный мир", – заметил депутат.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Сергей Нагорняк сообщал, что в Украине уже летом могут вернуться графики отключения света из-за ожидаемого дефицита электроэнергии.



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