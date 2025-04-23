"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения до 2026 года: сколько будут платить украинцы

Газоснабжающая компания "Нефтегаз" объявила, что тарифы на газ для населения останутся без изменений до 30 апреля 2026 года. Украинцы будут платить за газ 7,96 гривны за кубометр газа.

Цены на газ останутся без изменений. Фото из открытых источников

23 апреля компания "Нефтегаз" официально сообщила о продлении действия тарифного плана "Фиксованый" на еще один год. Это означает, что все бытовые потребители и дальше будут платить 7,96 гривны за кубометр газа с учетом НДС, независимо от колебаний на рынке или сезона.

"Газ для населения – важная часть нашей работы. Мы поддерживаем стабильность и выполняем обязательства даже в самых сложных условиях", — сообщил руководитель "Нафтогаза" Роман Чумак.

Ключевым фактором сохранения цены является действующий в Украине мораторий по повышению тарифов на газ для бытовых потребителей. Он был введен в 2022 году как один из элементов социальной защиты на период войны и действует до завершения военного положения и еще через шесть месяцев после него.

Несмотря на фиксированную цену, в компании отмечают важность своевременной оплаты счетов для сохранения бесперебойного газоснабжения и функционирования энергетической системы в целом.

"Мы благодарны каждому клиенту, кто своевременно рассчитывается за потребленный газ. Это помогает обеспечивать энергетическую устойчивость страны в условиях постоянных вражеских атак на инфраструктуру", – говорится в заявлении.

Компания "Нафтогаз Украина" предоставляет газ для 12,5 млн домохозяйств в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде предлагают на время военного положения отменить один коммунальный платеж.

Также "Комментарии" писали о том, повысят ли цены на электроэнергию для украинцев.