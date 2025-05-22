Оккупанты планируют подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме в ближайшее время

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Недилько Ксения
Россияне продолжают строить линии электропередачи от Запорожской АЭС в сторону оккупированных территорий, чтобы подключить ее к российской энергосистеме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Запорожская АЭС. Фото из открытых источников
"Фиксуем новую магистраль через Мариупольский район. В частности, на участке 47°08'55.7"N 37°18'40.0"E с февраля по май построен распределительный узел продуктопровода вместе с компрессорной станцией, а на участке 47°02'27.2"N 37°05'17.5"E заканчивают соединение с сетью.
Как это выглядит на открытой карте с обновлением на конец апреля, показали в динамике. На месте выглядит как финальная стадия работы", – отмечает Андрющенко.
Он добавляет, что с учетом планов модернизации, в частности, Херсонщины, выглядит так, что Запорожская АЭС если уже не включена в систему энергетики РФ, то остаются считанные недели.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что первый заместитель главы администрации российского диктатора Сергей Кириенко во время своего визита на оккупированную территорию Запорожской области побывал на ЗАЭС и призвал персонал подготовить станцию к генерации по нормам России. Известно также, что в текущем году станция планирует получить "российскую лицензию" на эксплуатацию блока №1. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.
Отмечается, что таким образом РФ пытается создать картинку "постепенной интеграции" ЗАЭС в правовое поле России. Но на самом деле сейчас станция не производит электроэнергию и у России нет технической способности самостоятельно эксплуатировать ее без украинских ресурсов и специалистов.
"Подобные заявления являются очередным пропагандистским маневром РФ. Москва стремится создать иллюзию де-факто юрисдикции над украинским стратегическим объектом, чтобы усилить свои переговорные позиции", – отмечают в ЦПД.
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