Оккупанты планируют подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме в ближайшее время

Россияне продолжают строить линии электропередачи от Запорожской АЭС в сторону оккупированных территорий, чтобы подключить ее к российской энергосистеме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Запорожская АЭС. Фото из открытых источников

"Фиксуем новую магистраль через Мариупольский район. В частности, на участке 47°08'55.7"N 37°18'40.0"E с февраля по май построен распределительный узел продуктопровода вместе с компрессорной станцией, а на участке 47°02'27.2"N 37°05'17.5"E заканчивают соединение с сетью. Как это выглядит на открытой карте с обновлением на конец апреля, показали в динамике. На месте выглядит как финальная стадия работы", – отмечает Андрющенко.

Он добавляет, что с учетом планов модернизации, в частности, Херсонщины, выглядит так, что Запорожская АЭС если уже не включена в систему энергетики РФ, то остаются считанные недели.

"Снова, к сожалению, следует отметить полное игнорирование этого процесса со стороны украинского Правительства и медиапространства. К сожалению. Потому что именно это игнорирование дает россиянам возможность безнаказанно делать то, что делают", – отмечает Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что первый заместитель главы администрации российского диктатора Сергей Кириенко во время своего визита на оккупированную территорию Запорожской области побывал на ЗАЭС и призвал персонал подготовить станцию к генерации по нормам России. Известно также, что в текущем году станция планирует получить "российскую лицензию" на эксплуатацию блока №1. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Отмечается, что таким образом РФ пытается создать картинку "постепенной интеграции" ЗАЭС в правовое поле России. Но на самом деле сейчас станция не производит электроэнергию и у России нет технической способности самостоятельно эксплуатировать ее без украинских ресурсов и специалистов.

"Подобные заявления являются очередным пропагандистским маневром РФ. Москва стремится создать иллюзию де-факто юрисдикции над украинским стратегическим объектом, чтобы усилить свои переговорные позиции", – отмечают в ЦПД.