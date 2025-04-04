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Повышение тарифов на газ и электроэнергию: в Минэнерго прокомментировали ситуацию

Когда возможно повышение тарифов на свет и газ в Украине

сегодня, 13:50
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Кречмаровская Наталия

В украинском информационном пространстве распространяются новости о возможном повышении тарифов на электроэнергию и газ. Однако в Министерстве энергетики Украины предупредили, что эта информация не соответствует действительности.

Повышение тарифов на газ и электроэнергию: в Минэнерго прокомментировали ситуацию

Фото портал "Комментарии"

"У отдельных медиа снова появилась откровенно ложная информация о "возможном повышении тарифов". Эта информация не соответствует действительности", — заверили в министерстве.

Отмечается, что в Кабинете министров Украины неоднократно заявляли – вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию и газ сейчас в повестке дня не стоит.

"Просим медиа не распространять ложные заявления по тарифам и не вводить в заблуждение граждан. Распространение аналогичных заявлений по тарифам имеет целью дестабилизацию социальной ситуации в стране. Будьте внимательны, не распространяйте непроверенную информацию и доверяйте официальным источникам", — говорится в сообщении Министерства энергетики.

Напомним, что тарифы на газ могут вырасти до 10 грн. за кубометр уже летом. Об этом, как писал портал "Комментарии", заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, стоимость газа может вырасти с 7,96 до 9,5–10 грн за кубометр. Причина – необходимость закупки 3–4 млрд кубов по высоким ценам. Также эксперт отметил, что тарифы зависят не только от рынка, но и политической ситуации и возможных выборов.

О сложной ситуации с газом рассказал и народный депутат Украины Алексей Кучеренко. По его словам, следующий отопительный сезон может стать серьезным испытанием для энергетического сектора Украины из-за финансовых проблем "Нафтогаза" и растущих потребностей в импортном газе.



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Источник: https://www.mev.gov.ua/novyna/oberezhno-dezinformatsiya
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