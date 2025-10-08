"Тарифы ЖКХ должны быть реальными" – в Раде прокомментировали мораторий на повышение

В Украине начинается волна атак по энергосистеме. Только на этот раз Россия к этому подходит более "подготовлено", удары происходят и по газу и по линиям электропередач. Оккупанты атакуют транспортные пути, железную дорогу и т.д.

Обстрелы энергетики и повышение тарифов: готово ли население больше платить

Восстановление энергетики требует средств, а долги по ЖКХ составляют миллионы гривен, тем временем в Украине действует мораторий на повышение тарифов на ЖКХ на период военного положения и 6 месяцев после завершения, в том числе на газ. Правильно ли это решение сейчас, когда нужны средства на восстановление энергетики? Или сейчас важнее защитить население, страдающее от войны? На эти вопросы для портала "Комментарии" ответила член комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ, народный депутат Украины Инна Совсун.

"Считаю, что за годы длительных отключений украинцы четко определили для себя приоритет — иметь дома электричество, тепло, газ и воду. Когда этого нет, вопрос цены отходит на второй план. Миллионы граждан инвестировали в зарядные станции, генераторы, газовые плиты и баллоны — это стоило гораздо больше, если пересчитать на единицу потребленного и сравнить с действующими бытовыми или даже промышленными тарифами. Ни один из действующих регулируемых тарифов для населения не отражает реальной себестоимости услуг, а тем более расходов на ремонты, в которых система нуждается как из-за изношенности, так и вследствие российских обстрелов", – отмечает Инна Совсун.

По словам нардепа, разница в тарифах не растворяется. Ее компенсируют из средств государственных и коммунальных компаний или напрямую из государственного бюджета, налоги в который украинцы все платят и которые должны направляться на оборону.

"При этом, фиксированными тарифами мы субсидируем как неимущих граждан, так и тех, кто вполне может платить реальную себестоимость. Не логичнее ли было бы иметь систему, где было бы прямое субсидирование только для тех, кто не может платить полную стоимость? Это позволит сэкономить миллиарды и, наконец, начать модернизировать нашу энергетику, чтобы быть лучше защищенными", – отмечает Инна Совсун.

