В Харькове и Днепре анонсировали массовые отключения света: графики

В воскресенье, 5 апреля, частично будут обесточены Киевский и Салтовский районы Харькова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию АО "Харьковоблэнерго".

Отключения света в Харькове и Днепре

С 8.30 до 17.00 для устранения последствий повреждений, связанных с российской агрессией, будут обесточены следующие улицы Киевского и Салтовского районов. Харькова:

ул. Манченковская,

ул. Костельная,

ул. Цветущая: дом. 83-107 и 106-136,

ул. Бориса Ромашова,

пров. Семеновский,

ул. Панаса Мирного,

ул Ивана Багмута,

ул. Леся Сердюка 1-47 (нечетная сторона),

ул. Бучмы: б. 6-24а, 28/64, 30-46в, 50-52 (парная сторона),

пр. Тракторостроителей: дом. 103-107в (нечетная сторона), 158-162е (четная сторона),

ул. Светлая: дом. 17-23в, 27-29а, 39-43, 44, 45-49б,

ул. Гвардейцев Широнинцев: б. 50, 50в, 50/29, 50, 60, 62, 70, 70б, 72а, 73, 73а, 73б, 73в, 73г, 74б, 74г, 77, 79, 79а, 79б, 79

ул. Непокоренных: б. 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 21, 21а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 31а, 31б, 33, 33 33д, 33е, 37, 37а, 37б, 37в, 37г, 37д, 43, 45, 47, 47а, 47б, 47д, 49,

ул. Академика Павлова: б. 158а, 158б, 160, 160а, 160б, 160в, 160г, 160д, 162, 162а, 162б, 162в, 162г, 162д, 162е, 162ж,

ул. Леся Сердюка: дом. 4, 10, 12, 16.

Также 3 и 4 апреля в связи с плановыми работами ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" с 08:00 до 17:00 в городе Днепр не будет света по адресам:

3 апреля – ул. Независимости: 13, 23, 25, 27, 49.

4 апреля – ул. Строителей: 12, 14, 14А, 14Б.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты ударили по Харькову.