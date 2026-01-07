В случае ожидаемого похолодания в Украине до -23 градусов ожидается применение более жестких графиков отключения электроэнергии. Морозы сами по себе не являются критическим фактором для энергосистемы Украины. Основной угрозой для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы энергетики. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Похолодание в Украине приведет к более жестким графикам: кому приготовиться

По его словам, понижение температуры традиционно приводит к росту потребления электроэнергии, однако сами морозы не представляют главной угрозы для энергосистемы.

"Снижение температуры всегда приводит к увеличению потребления электроэнергии, это закономерно. Но не морозы, а российские обстрелы для нас сейчас являются основной проблемой", — подчеркнул он.

Глава "Укрэнерго" пояснил, что погодные условия прогнозируемы, и даже в нынешней сложной ситуации энергосистема может быть подготовлена к работе в условиях сильных холодов.

Зайченко отметил, что по состоянию на начало октября энергосистема Украины была полностью готова к прохождению зимы – как по части генерации, так и по работе системы передачи.

В то же время серия массированных российских ракетно-дроновых атак на протяжении прошлого года существенно усугубила ситуацию.

Как объяснил глава "Укрэнерго", именно российский энергетический террор заставил вводить вынужденные ограничения электроснабжения.

По прогнозу "Укрэнерго", если температура воздуха на несколько дней снизится до уровня около -20 градусов, для стабилизации энергосистемы могут быть усилены ограничения.

"Для сбалансирования и обеспечения безаварийной работы энергосистемы мы будем вынуждены несколько усилить меры ограничения. Ориентировочно – это плюс одна очередь к графикам почасовых отключений", – сообщил Зайченко.

Он подчеркнул, что речь идет исключительно о прогнозе влияния погодных факторов.

Глава правления "Укрэнерго" подчеркнул, что наибольшим риском остаются возможные удары РФ по энергетической инфраструктуре, особенно на фоне сильных морозов.

"Спрогнозировать последствия российских ударов перед или уже во время существенного похолодания просто невозможно", — говорит Зайченко.

