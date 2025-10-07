Наразі в Україні починається хвиля атак по енергосистемі. Тільки цього разу Росія до цього підходить більш "підготовлено", удари відбуваються і по газу, і по лініях електропередач. Окупанти атакують транспортні шляхи, залізницю тощо.

Обстріли енергетики і підвищення тарифів: чи готове населення більше платити

Відновлення енергетики потребує коштів, а борги за ЖКГ становлять мільйони гривень, тим часом в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на ЖКГ на період воєнного стану та 6 місяців після завершення, зокрема на газ. Чи слушне це рішення зараз, коли потрібні кошти на відновлення енергетики? Або зараз важливіше захистити населення, яке і так страждає від війни? На ці питання для порталу "Коментарі" відповіла член комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП, народна депутатка України Інна Совсун.

"Вважаю, що за роки тривалих відключень українці чітко визначили для себе пріоритет — мати вдома електрику, тепло, газ і воду. Коли цього немає, питання ціни відходить на другий план. Мільйони громадян інвестували у зарядні станції, генератори, газові плити та балони — це коштувало значно більше, якщо перерахувати на одиницю спожитого і порівняти з чинними побутовими, чи навіть промисловими тарифами. Жоден із чинних регульованих тарифів для населення не відображає реальної собівартості послуг, а тим більше — витрат на ремонти, яких система потребує як через зношеність, так і внаслідок російських обстрілів", – зазначає Інна Совсун.

За словами нардепки, різниця в тарифах не розчиняється. Її компенсують з коштів державних та комунальних компаній, або напряму з державного бюджету, податки в який українці всі платять та які мали б спрямовуватися на оборону.

"При цьому, фіксованими тарифами ми субсидіюємо як незаможних громадян, так і тих, хто цілком може платити реальну собівартість. Чи не логічніше було б мати систему, де було б пряме субсидіювання тільки для тих, хто не може платити повну вартість? Це дозволить зекономити мільярди та нарешті почати модернізувати нашу енергетику, аби бути краще захищеними", – наголошує Інна Совсун.

