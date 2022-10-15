Отопление зимой: выстоит ли Украина в энергетической войне

Глубинным смыслом всех современных российско-украинских конфликтов была уже проиграна кампания Кремля по установлению монополии на нефтегазовом рынке Европы, с учетом сверхважного транзитного положения Украины (газовые войны и т.п.). Сейчас россияне пробуют осуществить очередную мощную информационную кампанию, якобы Украина следующей зимой замерзнет, что без тепла будут целые города Европы, а страна-агрессор РФ поможет этому разрушению энергетической инфраструктуры.

энергонезависимость и энергобезопасность Украины

Смыслы нефтегазовой отрасли, собственное потребление и российский фактор

Газ считается одним из главных энергоносителей для удачного прохождения отопительного сезона. Существует миф, что от России многое зависит в деле поставки газа в Украину и большинство стран Европы, но это не так. Вообще использование газа как энергоносителя начиналось с Украины 100 лет назад, а российскую нефтегазовую отрасль создали украинские специалисты.

"Украина первой из республик СССР начала добычу газа. В Дашаве Львовской области начали добывать газ еще в 20-е годы 20 века. – говорит академик Украинской нефтегазовой академии Роман Яремийчук. – Работали газопроводы Дашава-Киев, Дашава-Москва, Дашава-Минск-Ленинград. Впоследствии были открыты новые месторождения мощностью не менее 30 млрд кубов газа, в частности, Шебелинка на Харьковщине. Таким образом, в 1973 году Украина добывала 68 млрд кубов газа в год, к 90-м годам этот показатель упал до 20-21 млрд кубов газа в год. Затем последовали государственные программы по восстановлению собственной добычи газа в Украине до 34 млрд кубов в год, но они не были реализованы, потому что не финансировались".

Вообще современную российскую нефтегазовую отрасль, благодаря которой Кремль пытается шантажировать Европу, построили украинцы, специалисты Ивано-Франковского института нефти и газа.

"В свое время из Ивано-Франковска каждую неделю вылетало 18-20 самолетов в Сибирь, в каждом 100-120 наших специалистов. – рассказывает Роман Яремчук. – Многие выпускники из Ивано-Франковска до сих пор работают в Сибири. Меня приглашали на юбилей российского журнала "Нефтяное хозяйство", в котором ранее публиковались мои статьи. Общались с учеными по реальному положению месторождений в Сибири, они гораздо менее мощны, чем об этом рассказывают. Ученые признавали, что проекты "Северный поток" и "Южный поток" – это блеф, у России нет столько газа, чтобы они работали на проектную мощность".

В Украине наоборот идет стабильная добыча собственного газа. Несмотря на войну, продолжаются работы по разработке и запуску новых скважин. По состоянию на начало 2022 года ситуация выглядела так: 14 млрд. кубов в год добывала "Укргаздобыча", 6 млрд. – частные компании. 10 млрд кубов газа Украина ежегодно импортирует из Европы. По подсчетам Правительства, Украине для успешного отопительного сезона нужно 19 млрд газа – то есть теоретически эти потребности можно покрыть за счет собственной добычи. Кстати, по сделанным еще в 2014 году украинским специалистам нефтегазовой отрасли подсчетам, только благодаря расконсервации имеющихся на балансе НАК "Нафтогаз" скважин, Украина может наращивать добычу собственного газа на 5 млрд кубов ежегодно. Но РФ и агенты влияния России многие годы блокировали развитие украинской энергетики.

Да, остается еще дефицит в 10 млрд кубов, который Украина импортировала из Европы. Но ведь это в расчете и на нужды промышленности. Однако, из-за вторжения РФ в Украину фактически прекратили работу такие крупные потребители газа как "Азовсталь" и "ММК Ильича". По данным 2014 года, после модернизации только ММК Ильича потреблял 800 млн кубов газа.

В сезоне 2022-2023 Правительству сложнее рассчитать потребности на отопительный сезон, потому что благодаря удачному контрнаступлению ВСУ с каждым днем ситуация на фронте меняется. Поэтому трудно сейчас подсчитать, сколько именно населенных пунктов будут освобождены от оккупации и сколько потребуется ресурсы для прохождения отопительного сезона. Пока Правительство не собирается отапливать часть Донецкой и Луганских областей и поэтому объявило эвакуацию из наиболее пострадавших от российского нашествия регионов. Это объясняют тем, что россияне перекрыли ветки газопроводов, по которым поставлялся газ для нужд населения в Донбасс. Но сейчас вполне вероятна полная деоккупация Донецкой и Луганской областей в границах 1991 года, поэтому власти нужно иметь сценарии, как в таком случае обеспечить базовые потребности населения. Тем более, людей из-за войны там осталось гораздо меньше, чем проживало по состоянию на весну 2014 года. Здесь помочь может то, что при освобождении Донецка Украина возвращает себе шахту им. Засядько, на которой до войны ежегодно добывалось 0,2 млрд кубов шахтного газа метана. Также, несмотря на то, что оккупанты разрушили многие шахты и инфраструктуру, какая-то часть добывающей и обогатительной инфраструктуры осталась и это поможет Украине решить вопрос с газом и углем. Затраты на восстановление и модернизацию – это с другой стороны мультипликатор для экономики – поскольку это новые рабочие места и рост потребления, что подпитает многие смежные отрасли.

Что касается Крыма, то там, по скромным подсчетам, уже разведано на месторождениях 230 млн. тонн нефти и 1165 млрд. кубометров газа, что может удовлетворить не только потребности Крыма после возвращения в Украину, но и положительно повлиять на экономику Украины в целом.

Следовательно, фактор РФ и успешные действия ВСУ остаются очень важными при оценке перспектив нового отопительного сезона.

"Сейчас проблемы пассивного характера: как нам будет хватать энергоносителей – газа и угля для производства электроэнергии. – говорит "Комментарии" экономический и политический эксперт Борис Кушнирук. – Если РФ перекроет транзит газа, нам нужно будет разворачивать систему резервных поставок, уменьшать потребление".

Под это летом Украина достигла предварительных договоренностей с США о так называемом "газовом ленд-лизе", с помощью которого страна получит американский сжиженный газ.

"В целом наша инфраструктура к зиме готова. – продолжает Борис Кушнирук. – Проблема в возможном ее повреждении российскими ракетными ударами. Думаю, будут еще какие-нибудь удары. Поэтому те или иные территории на некоторое время могут оставаться без электроэнергии. Но как это будет – никто сейчас спрогнозировать не может".

Кроме угля, нефти и газа для удачного прохождения отопительного сезона, Украине нужна стабильная работа атомной энергетики. Украинские АЭС производят до 60% всей электроэнергии Украины. Есть вопросы относительно удачного функционирования Запорожской АЭС, которая, как и вся украинская атомная энергетика, сейчас является партнером американской Westinghouse Electric Company. Поэтому вторжение российских войск выглядит как вторжение в технологическое сотрудничество между Украиной и США.

"Я не думаю, что будет какая-то специальная реакция со стороны США из-за того, что россияне вторглись на АЭС, которая является партнером американской Westinghouse Electric Company. – говорит Борис Кушнирук. – Всеми вопросами атомной энергетики в мире занимается МАГАТЭ, АЭС работают по типовым протоколам международного образца. Тем более, на Запорожской АЭС много технологических решений, которые не позволяют оккупантам нанести очень большой вред Украине".

Финансирование отопительного сезона

К сожалению, из-за российского вторжения многие украинцы понесли серьезные потери, есть немало людей, у которых сейчас нет денег на оплату коммунальных услуг. В местности, где продолжаются боевые действия, за коммуналку платили только 10% местных жителей, в других областях Украины – около 50%. Это серьезное испытание украинской энергетики. Частично этот вопрос решается средствами, которые посредством займов и финансовой помощи присылают Украине западные партнеры.

Но в Украине есть и внутренние источники, где можно найти средства для поддержки стабильной работы внутренней энергетики. К примеру, НАБУ недавно осуществило по делу "Укрнафты" обыски у бизнесмена Игоря Коломойского, после чего его вызвали на допрос. Также в интересах Коломойского работают непрозрачные схемы перепродажи газа госпредприятию "Центрэнерго", которое является важным для Украины производителем электроэнергии и тепловой энергии. Кроме того, есть угольное коррупционное дело по "Центрэнерго" с участием бизнесмена Виталия Кропачева.

Очевидно, что поможет лучше справиться Украине с отопительным сезоном — это национализация облгазов известного скандального бизнесмена Дмитрия Фирташа, который может оказаться замешанным в нанесении государству ущерба в 1,488 млрд гривен.

Также в СМИ перед началом отопительного сезона дискутируется наличие многолетних и многомиллиардных коррупционных схем в ГП НАЭК "Энергоатом" с участием члена санкционных списков многих западных стран бизнесмена Ефима Важеевского.

В случае финализации этих дел и возмещения в пользу Украины причиненного ущерба государство получит значительные средства для финансирования удачного прохождения отопительного сезона.

Энергонезависимость, зима и новейшие технологии

Во время нового этапа российско-украинской войны россияне существенно повредили украинские нефтеперерабатывающие заводы, поэтому Украина сейчас существенно зависит от импорта горючего из Евросоюза. Зимний сезон – это не только отопление, это наличие топлива в войсках и коммунальной технике, наличие топлива для нужд населения и экономики. Уже сейчас у Украины есть перспективы существенно усилить собственную энергонезависимость и уволить деньги, которые тратятся на импорт горючего для поддержки экономики в целом и перспективного развития.

"Не только для подготовки к зимнему отопительному сезону, но и для достижения энергонезависимости Украины в целом, нужно развивать альтернативную энергетику, переходить на альтернативные типы топлива. – говорит экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ. – Украина имеет большие перспективы стать одним из крупнейших в мире производителей биотоплива, у нас для этого есть колоссальные возможности. Для этого требуются налоговые стимулы. В настоящее время экспортерам сырья возвращают НДС. Когда переработка сырья внутри страны дает доход в размере 10-15%, что меньше экспортных доходов – заставить предпринимателей заниматься переработкой сырья и развитием таких технологий – сложно. А в это же время в Китае на кукурузе, которую они закупают в Украине, работают крупные высокодоходные заводы по производству биотоплива. В это же время большое положительное влияние на экономику Бразилии оказывают перерабатывающие заводы, производящие биотопливо из сахарного тростника".

По мнению Алексея Куща, Украина может стать "сельскохозяйственным Катаром", учитывая наш потенциал по производству биотоплива. "Это в тренде "зеленого перехода". – продолжает Алексей Кущ. – Это, в отличие от шахт, поощряет инвестиции в страну. На этом тренде мы можем стать одним из мировых лидеров в привлечении инвестиций в экономику. Мешает этому топливное лобби. Они зарабатывают на рынке, перепродают импортное топливо. Под их давлением вводят акцизы на горючее, что делает биотопливо не очень выгодным. Недавно приняли новые акцизы на биотопливо и оно стало проигрывать на рынке классическому горючему. В интересах энергонезависимости мы имеем возможность заменить на рынке 30% классического топлива биотопливо. Это сразу упростило бы импортную логистику и уменьшило отток капитала из страны".

"Чтобы стимулировать переработку, нужна экспортная пошлина на сырье. – добавляет Алексей Кущ. — Современная блокировка портов является отрицательным фактором. Но ситуацию можно использовать для развития переработки внутри страны. Но топливное лобби этого не позволяет. При этом мы уже имеем положительный пример в этом направлении – пошлина на экспорт семян подсолнечника привела к появлению в Украине 50 маслоэкстракционных заводов, что позволило Украине стать одним из крупнейших экспортеров масла. В целом, для внедрения еще одной ступени обработки требуется 5 лет. Но если Украина уже сейчас станет качественно заниматься развитием отрасли альтернативных типов топлива, то первые серьезные результаты можно будет увидеть уже через год".

В последние годы в Украине дискутируется вопрос замены импортного газа на отечественный биогаз, даже есть проекты, согласно которым Украина может производить много этого энергоносителя и экспортировать в другие страны.

Для производства биогаза в серьезных масштабах необходимо развивать целые отрасли – животноводство, переработку. Если Украина сможет производить в итоге 2-3 млрд кубов биогаза – это уже будет колоссальное достижение, таким биогазом можно полностью заместить импортный газ.

Другое альтернативное направление развития энергонезависимости – ветроэнергетика. Здесь также пока играет фактор российской оккупации. Сегодня большинство ветровых электростанций в Украине расположены на побережьях Черного и Азовского морей, на территории Крымских и Карпатских гор, в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. По расчетам ученых из Института возобновляемой энергетики НАН Украины, эти регионы больше всего подходят для использования энергии ветра.

По итогам 2020 года доля электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии (зеленая энергетика) в Украине составляла 7,39%. По состоянию на начало 2022 г. в Украине общая мощность объектов зеленой энергетики составляла 9656 мВт. Из них важную роль играли объекты солнечной энергетики – по состоянию на 1 января 2021 г. и общая мощность составляла 6873 МВт. Более того – в частных домовладениях Украины установлены солнечные электростанции общей мощностью 1,2 ГВт. Это также уменьшает нагрузку на государственную энергетическую систему.

К сожалению, во время российского вторжения многие объекты "зеленой энергетики" понесли ущерб, но их восстановление в том числе будет способствовать быстрому росту энергонезависимости Украины. То есть с освобождением оккупированных территорий Украина будет получать и активы, которые после ремонта и модернизации будут генерировать электроэнергию и доходы для экономики. А также имиджевые плюсы на международном уровне, поскольку в мире сейчас растет тренд на зеленую энергетику.

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