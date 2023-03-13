Государство как бизнес. Андрей Коболев и Нафтогаз

История Андрея Коболева, руководителя НАК Нафтогаз, который дольше всех занимал должность. Рассказываем, как он прошел путь от топ-функционера НАК Нафтогаз и героя скандалов до фигуранта антикоррупционных расследований, который во время войны собирает деньги на залог во избежание ареста.

Результаты работы Коболева в Нефтегазе

Бойко и Орден Святого Станислава – как попасть в Нефтегаз

Семья Коболевых еще с советских времен занимается нефтегазом. Отец бывшего главы НАК Нафтогаз Андрея Коболева, Владимир Петрович Коболев с 1970-х работал в Институте геофизики им. Субботина НАН Украины. В частности, занимался изучением нефтегазоносного шельфа Черного моря. То есть знал о керченской нефти, был охранником тайн относительно реальных объемов полезных ископаемых и углеводородов в Крыму.

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С родительского института геофизики началось знакомство с нефтегазом у выпускника Института международных отношений КНУ им. Шевченко Андрея Коболева. Хотя не во всех официальных биографиях чиновника есть этот эпизод. В некоторых источниках сообщается, что в 1999-2002 годах он работал только в международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers.

С 2002 года Андрей Коболев начинает работать в НАК Нафтогаз. Старту его карьеры способствовал тот же пророссийский политик Юрий Бойко, партнер Дмитрия Фирташа, связываемый с российским гангстером №1 Семеном Могилевичем и топ-функционером международной хасидской религиозной сети, бизнесменом Алексом Ровтом.

В то время, когда Коболев-младший делал карьеру под протекторатом клана Бойко, его семья попала в скандал. Отец чиновника Владимир Коболев был принят в Международный орден Святого Станислава и награжден наградой организации. Это та же организация, которую бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз назвал "масонской ложей, управляющей Украиной". Тогда заявление Мороза пытался опровергнуть еще один член Ордена Святого Станислава, экс-президент Леонид Кравчук. Он сказал, что орден не масонская ложа, а наоборот занимается позитивной меценатской деятельностью в Украине. Но факт принадлежности семьи Коболевых к организации, в которую входили экс-президент Кравчук, супруга другого экс-президента Людмила Кучма, экс-премьер-министр Валерий Пустовойтенко и другие политики и бизнесмены, говорит о ее причастности к неформальным центрам принятия решений.

По странному стечению обстоятельств именно после успехов старшего Коболева в ордене Святого Станислава, младший Коболев был повышен в структуре НАК Нафтогаз. После чего Андрей Коболев принимал участие в реструктуризации задолженности НАК "Нафтогаз" по еврооблигациям. При участии Коболева, старые облигации с доходом 8,12% были заменены новыми с доходом 9,5% через кипрскую оффшорную фирму Squire Capital Limited. Ходили слухи, что в результате той операции состояние руководства НАК Нафтогаза и лично Коболева выросло.

Затем, в 2009 году Андрей Коболев вместе с Юлией Тимошенко участвовал в подписании кабального контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Кстати, этот контракт был основой для скандальных "Харьковских соглашений", заключение которых имело очень трагические последствия для Украины.

Почти все годы работы в НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сотрудничал с сыном лидера пророссийской ПСПУ Наталии Витренко – Юрием Витренко. Они считались нефтегазовым "тандемом" типа печально известной конструкции "путин-медведев".

Во времена Януковича в 2010-2014 годах Коболев официально ушел с государственной службы, но в энергетике остался. Андрей Коболев и Юрий Витренко в 2010 году начали заниматься фирмой ООО "AYA Securities". Фирма существует и сейчас, как юридическое лицо ООО "Эйвайэй Кэпитал", бенефициаром указан кипрский оффшор Nestras Holding Limited. Партнер Коболева Витренко в 2021 году указывал этот оффшор как один из источников собственных доходов.

А во времена Януковича фирму Коболева и Витренко ООО "AYA Securities" связывали с мошенническими схемами завладения долгом госпредприятия "Уголь Украины" с целью конвертировать эти обязательства в доход частных лиц и таким образом обмануть государство. Но схема не сработала.

Интересно, что фирма ООО "AYA Securities" и ее оффшор Nestras Holding Limited связывают с Леонидом Юрушевым. Этого предпринимателя называют выходцем из криминальных кругов Донбасса, бывшим партнером Рината Ахметова в удивительных событиях 90-х, спонсором Арсения Яценюка и коммуникатором между донецкими элитами и Зе!командой.

Примечательно, что именно Яценюка после Майдана-2014 стали называть инициатором дальнейшего карьерного роста Андрея Коболева.

Коболев – руководитель НАК Нафтогаз

Итак, в 2014 году Коболева, причастного к кабальному газовому контракту 2009 года и последствиям его заключения для Крыма и Донбасса, начали рекламировать как "топ-менеджера западного толка". После отстранения явно пророссийского Евгения Бакулина с должности НАК "Нафтогаз" государственную монополию возглавил другой не чужой Юрию Бойко специалист – Андрей Коболев. Считается, что лоббировал назначение Коболева в НАК "Нафтогаз" Арсений Яценюк.

Вспоминаем, что Яценюк начинал в Крыму вместе с крестным отцом Аксенова-гоблина Валерием Горбатовым, которого сейчас подозревают в финансировании терроризма. Еще вспоминаем, что Яценюк мог и по состоянию на февраль 2023 сотрудничать с российскими оккупантами в Крыму. Все это намекает на то, что под видом "прозападного реформатора" во главе государственной монополии НАК "Нафтогаз" в 2014 году появился лояльный российским чекистам, политикам и нефтегазовым олигархам персонаж.

Шокиванному событиями 2014 года обществу Коболева сразу презентовали как творца двух больших достижений НАК Нафтогаз: "корпоратизации по западному типу" и "ликвидации зависимости от российского Газпрома". Обе позиции могут оказаться далекими от действительности.

"Создатель НАК "Нафтогаз" Бакай долгие годы скрывается в России, – говорит "Комментарии" эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко. – Если компания создана коллаборантом и предателем – она создана с целью помочь Украине или наоборот? Что-то изменилось после 2014 года? НАК "Нафтогаз" когда-то работал в пользу Украины? После т. н. "Корпоратизации" были конкретные положительные изменения для Нафтогаза? Осуществили оптимизацию управленческого аппарата и уменьшили расходы на руководящий персонал и сотрудников вообще?"

Т. н. "ликвидация зависимости от Газпрома" выглядела как реанимация схем типа "РосУкрЭнерго" Фирташа – когда за деньги налогоплательщиков закупали российский газ у посредников, из-за чего зарабатывали не только российская монополия, но и близкий к Кремлю и международному криминалу истеблишмент двух стран. Конкретно, под руководством Коболева НАК "Нафтогаз" начал покупать т.н. "реверсный газ" – российский газ у европейских фирм. Поговаривали, что это схема, настроенная на генерацию "откатов" и доходов Коболеву и его покровителям. В частности, бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что фирма Trailstone искусственно создана правительством Яценюка для грязных сделок.

Другого европейского поставщика газа – Noble с английской регистрацией связывали с нардепом от "Самопомощи" Иваном Мирошниченко.

Ликвидацией зависимости от российского газа и восстановлением украинской энергетической самостоятельности должно стать развитие собственной добычи. Этого во времена Коболева не происходило. Напротив, над украинскими недрами устанавливали контроль иностранцы и олигархи. Шли скандальные процессы вокруг фирмы "Бурисма", где был "трудоустроен" Гантер Байден, сын Джо Байдена.

В СМИ обсуждали якобы конфликты Коболева с бизнесменом Игорем Коломойским. Но именно во времена Коболева в качестве руководителя НАК Нафтогаз близкий к Януковичу функционер Виталий Хомутынник и Игорь Коломойский как через совместные, так и отдельные проекты, значительно увеличили свое присутствие в сфере добычи украинского газа.

"Была программа НАК Нафтогаз – рост добычи до 20 млрд кубов в год до 2020 года. Где эти 20 млрд кубов? – напоминает Юрий Гаврилечко. По официальным данным, в 2021 году было добыто 12,93 млрд кубов газа.

Несмотря на столь своеобразные результаты, на зарплату и обеспечение потребностей Коболева из государственного бюджета выделялись значительные средства. Одновременно и в условно "западных демократических", и в провластных СМИ того времени главу НАК "Нафтогаз" всячески рекламировали как эффективного менеджера.

Более того, Коболев и его схемы получили поддержку со стороны международных институтов. Так, в 2015 году НАК Нафтогаз выдали кредит в 300 млн долларов от ЕБРР при дальнейшей корпоративной реформе. Правительство Яценюка поддержало позицию ЕБРР, несмотря на "отдельное мнение" министра энергетики тех времен Демчишина.

Оказалось, что западные партнеры финансировали и защищали очень сомнительные процессы, которые, несмотря на громкие заявления, не принесли пользы украинцам.

"НАК Нафтогаз – это имущество, принадлежащее всем гражданам Украины, – объясняет Юрий Гаврилечко. – Но при этом НАК "Нафтогаз" не выполняет свои функции – не приносит пользы гражданам Украины. При этом результаты корпоративной реформы Нафтогаза очень удивительны. В частности, набсоветы внедряются в компаниях с большим количеством миноритарных акционеров, которые сами по себе не могут влиять на решение правления компании. Чтобы такие акционеры в результате решений правления, например, не остались без дивидендов и нужен наблюдательный совет. Который в своей деятельности не зависит от менеджмента компании и зависит только от акционеров. В НАК Нафтогаз акционер – Правительство, которое само по себе обязано действовать в интересах граждан Украины. Тогда от кого независим наблюдательный совет НАК Нафтогаз? Зачем он там нужна? Сложилась ситуация, что в процессе псевдокорпоратизации появились члены наблюдательного совета, не зависящие от акционеров".

Особенно показательна в наблюдательном совете НАК Нафтогаз времен Коболева фигура Юлии Ковалив. Это жена Яремы Ковалива, экс-главы Госрыбагентства времен Порошенко. Ярема Ковалив в 2014 году работал у Хиллара Тедера и в марте 2014 года открывал ТЦ "Южная галерея" в Симферополе – вряд ли это было возможно без тайных договоренностей с "зелеными человечками". Затем ТЦ "Южная галерея" использовался оккупантами для грязных финансовых операций. Никакой правовой оценки возможного сотрудничества семьи Ковалив с российскими оккупантами предоставлено не было.

То есть, за деньги налогоплательщиков под руководством Коболева в НАК Нафтогаз происходили процессы, откровенно вредные для налогоплательщиков. Несмотря на это, состояние Андрея Коболева во времена его работы в нефтегазовой монополии быстро росло.

Начинал чиновник с дохода 769,5 тыс. гривен в 2014 году. В том же году Коболев задекларировал земельный участок в 1204 кв. м. в Киево-Святошинском районе и жилой дом 272,5 кв. м . Также глава НАК Нафтогаз сообщил, что владеет автомобилями Porsche Cayenne 2007 года и Mercedes-Benz 2008 года и имеет водный транспорт. В семье Коболева в 2014 году был задекларирован также автомобиль Lexus LX570. В декларации было указано, что госслужащий с семьей вместе имеют 53672,29 гривен сбережений.

К 2016 году официальные доходы Коболева на госслужбе выросли в 19 раз. Так, согласно его декларации, в 2016 году глава НАК Нафтогаз получил 19,3 млн гривен зарплаты и других доходов по трудовому соглашению, уплатил из этого 3,5 млн гривен налога. Сведения о жилье из декларации-2016 исчезли. Остались без изменений данные о технике Коболева - Porsche Cayenne S, Mercedes-Benz GL550, водный скутер Bombardier Sea-Doo RXP-225.

Уже в 2017 году Андрей Коболев отказался рассказывать обществу о своих доходах и не обнародовал декларацию.

Вокруг главы НАК Нафтогаз начали разгораться скандалы – журналисты находили у него незадекларированное люксовое поместье стоимостью 1 млн долларов на берегу Киевского моря. Эта история не получила продолжения и правовой оценки. Также без последствий закончилась история, когда Андрей Коболев попытался за деньги налогоплательщиков приобрести себе бронированный Mercedes-Benz W 221 S 600 за 5,1 млн. гривен. После публикаций об этом в СМИ тендер был отменен.

Затем в интернете публиковали, что только за 2016 год Коболеву и его коллегам негласно выдали по 13 млн. гривен премии.

В 2018 году вокруг Андрея Коболева разразился еще один скандал – ГФС наложила на НАК Нафтогаз штраф в 8,3 млрд гривен за нюансы растаможки российского газа в 2015 году. Это событие объясняли конфликтом между премьер-министром Владимиром Гройсманом и Андреем Коболевым. История ничем не кончилась кроме того, что главу НАК Нафтогаз стали называть партнером президента Порошенко в кулуарной коалиции против Гройсмана.

Поражение Порошенко на выборах 2019 не повлияло на позиции Андрея Коболева. Он кичился тем, что получает большую зарплату, "свыше семи цифр после запятой", размер которой назвать отказался.

В 2020 году сообщалось, что Коболев получил от государства 347 млн. гривен. Учитывая рассмотренную реальную суть корпоратизации НАК Нафтогаз и реальные результаты деятельности компании, очень своеобразным выглядит и начисление 610,1 млн гривен всем членам правления структуры в 2020 году.

Стокгольмский арбитраж и его последствия для НАК Нафтогаз

Верхушкой карьеры Коболева считается т.н. "Стокгольмский арбитраж", когда НАК Нафтогаз выиграл в декабре 2017 и феврале 2018 дело против российского Газпрома. Суд признал долг Газпрома перед Нефтегазом в размере 2,56 млрд долларов, при этом российская кампания отказалась платить эти деньги.

За Стокгольмский арбитраж Коболев получил премию 10 млн долларов. Вообще его многолетняя деятельность в качестве госслужащего позволила чиновнику стать очень состоятельным человеком. Это происходило на фоне того, что именно из-за манипуляций с нефтью и газом Кремль оказывал политическое и экономическое давление на Украину. Именно в нефтегазовой отрасли работает значительная часть деятелей, для которых зависимость украинской экономики от российских энергоносителей – прибыльный бизнес. Если бы риторика постмайданной власти – покровителей Коболева по поводу стремления независимости от России была правдой, работа НАК Нафтогаз была бы другой. Следователи могут подтвердить, что благодаря доступу к внутренней информации и проведению внутреннего аудита в крупной государственной компании можно привлечь к ответственности бывших специалистов. Но во времена Коболева в должности главы НАК "Нафтогаз" ничего не было сделано для предоставления правовой оценки деятельности клана Бойко, их связям и функционированию государственной монополии в целом.

"Нефтегаза не должно быть, – говорит "Комментарии" кандидат наук по госуправлению Сергей Доротич. – Об этом говорили и наши внешние партнеры. Надо перейти на нормальную прозрачную модель. Нефтегаз как надстройка – это лишние расходы из бюджета. Зарплаты и премии Коболеву и его окружению – это расточительность бюджетных средств. Нафтогаз запомнился только пиар-акциями. Непонятно смотрятся а-ля патриоты, призывающие собирать деньги на залог Коболеву. У него огромные премии и зарплаты, он сам может оплатить эти деньги. Вообще, корпоративная модель, как в Нафтогазе, вредна для государства. Все эти наблюдательные советы – это инструмент, чтобы премьер-министр перекладывал на них ответственность".

1 марта 2023 года апелляция ВАКС назначила Коболеву залог в 229 млн гривен по делу о злоупотреблении служебным положением – когда Коболев в качестве главы НАК Нафтогаз в 2018 году сам себе согласовал выплату премии в 10 млн долларов за выигрыш Нафтогазом у Газпрома арбитража. Эта сумма меньше дохода Коболева за 2020 год. Но в соцсетях началась кампания в защиту бывшего главы НАК "Нафтогаз". Супруга Коболева, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди и инвестбанкир Игорь Мазепа призвали копить деньги на залог для экс-чиновника.

Примечательно, что Мазепа связан с кейсом времен Януковича Franklin Templeton – этой компании продавали государственные долги Украины. Затем Мазепу называли "кошельком Порошенко". Учитывая биографию Коболева, Мазепа, в качестве его главного публичного защитника, выглядит символически.

"Этот сбор средств – это смешно! – говорит "Комментарии" политолог Владимир Фесенко. – Сумма задатка соответствует рекордной премии, которую Коболев получил в качестве председателя государственной компании. Он сам может заплатить эти деньги, если уверен в своей правоте. Это же не конфискация – это залог. Сторонники Коболева лучше бы на нужды фронта собирали деньги".

"В Украине не было прецедентов, когда человек ранга министра или главы государственной монополии получил бы реальный срок за решеткой, – говорит к.э.н. Виктор Гольдский. И вряд ли Коболев станет первым. А потому и сам институт государственного менеджмента неэффективен. Создается впечатление, что людей подбирают по определенным критериям – умениею делать, что тебе "старшие" говорят, и не задавать вопросов. Может, именно поэтому ни один менеджер из тех, кто руководил украинскими государственными компаниями, не нашел себя в бизнесе. Я не могу вспомнить ни одного "выдающегося реформатора", которого большой частный бизнес пригласил бы к себе на работу на сопоставимые деньги с его зарплатой на службе у государства. А о чем это говорит? Или такие "менеджеры" слишком переоценены государством, или они ничего не понимают в реальной экономике и не интересны бизнесу в качестве ТОП-руководителей".

Интересно, что накануне объявления подозрения Андрей Коболев встречался с главой ОП Андреем Ермаком. Сообщается, что чиновник предлагал бывшему председателю должность советника, но Коболев отказался, согласившись только на роль неформального советника.

Пока кейс Коболева выглядит как политический спектакль с целью отвлечь внимание от реальных проблем в нефтегазовой отрасли и экономике страны в целом.

Есть вероятность происходящего ребрендинга – внимание общества захватили имитацией преследования старых нефтегазовых генералов, а в это время перезагружают систему под нужды действующей власти.

Напомним, в начале 2020 года американские специалисты подготовили для президента США Дональда Трампа доклад, в котором отмечалось, что Украина – первая в Европе по запасам нефти. То есть было учтено и Керченское месторождение. Трамп тогда спросил: "Почему в Украине нет денег, если есть нефть?"