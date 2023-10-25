Кому принадлежат сети АЗС в Украине

Российская агрессия 24 февраля 2022 года радикально изменила ситуацию на топливном рынке Украины и, конечно же, не могла не сказаться на ценах, которые выросли по отдельным позициям до 60 гривен за литр. Также сложно подсчитать, сколько именно АЗС сегодня работают, а не были уничтожены, оказались на оккупированных территориях или были временно закрыты. Но в некотором роде это даже сыграло на руку бизнесменам, владеющим работающими заправками, ведь позволило заработать больше. Но кто же все эти люди?

Кто владеет сетями АЗС в Украине. Фото из открытых источников

Группа Приват – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (около 1000 АЗС)

До войны группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по праву считалась №1 на топливном рынке Украины, а ее владельцы могли называть себя "бензиновыми королями". Это подтверждалось примерно 1000 автозаправочных комплексов, работавших под брендами ANP (более 400 заправок), Авиас плюс (около 350), Авиас (около 90), ЗНП, Мавекс, ЮКОН и ЮКОН сервис, Sentosa Oil и другие.

Часто к этому показателю прибавляли более 500 АЗС ПАО "Укрнафта", в которой государству принадлежало 50%+1 акция, но топ-менеджмент оказывался обычно очень лоялен к бизнесменам из Днепра.

С учетом того, что в довоенное время общее число легальных АЗС в Украине было порядка 6000, "Приват" контролировал от 17% до 25% розничного рынка страны. Правда не всегда это шло им на пользу, например, когда Антимонопольный комитет Украины накладывал на предприятия группы миллиардные штрафы.

Сколько денег все это приносило Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову сложно сказать, ведь даже в спокойные годы компании "Привата" не слишком отчитывались о своих доходах на топливном рынке. Но речь явно идет о десятках миллиардов гривен.

Так, по данным аналитического сервиса YouControl, ООО "Торгово-производственная фирма "Авиас" в 2015-м году выручила порядка 7,1 млрд грн., ООО "Торговый дом "Авиас" в 2016-м году порядка 5,5 млрд грн.

При этом компания умудряется зарабатывать даже на формально чужих заправках. Так, летом государственный "Приватбанк" заявил, что "Приват" не платит за аренду 245 АЗС, переданных в лизинг еще в 2016-м году. Сумма долга превысила 10 млрд грн, а еще около 1,87 млрд грн они могли принести Игорю Коломойскому, продавая топливо, сообщает Forbes-Украина. То есть, общий доход "Привата" на 245 АЗС за неполных 6 лет составляет не менее 12 млрд грн.

В результате, даже находясь в следственном изоляторе со 2 сентября, Игорь Коломойский продолжает оставаться "бензиновым королем Украины №1", хотя и делит это звание с партнером Геннадием Боголюбовым. Однако последний всегда предпочитал держаться в тени своего более известного соратника по группе "Приват".

Укрнафта и государство – (около 550-700 АЗС, из которых работают 456)

Порядка 550 автозаправочных комплексов, которые были в составе ПАО "Укрнафта", обеспечивали компании 2е место в списке крупнейших сетей АЗС в Украине, но полностью контролировались группой "Приват".

Однако, в 2022-м году было заявлено о широких планах создания государственной сети АЗС, на базе конфискованных российских активов. Тогда речь шла о 140 заправках "Глуско", которые должны были стать основой сети, создаваемой "Нафтогазом". Но с управлением "Нафтогаз" не справился и в сентябре 2023-го сеть АЗС перешла в управление "Укрнафте". Последняя, после ее национализации в ноябре 2022 года, стала на 100% государственной, так что теперь число государственных АЗС на рынке может вырасти примерно до 700, с учетом 550, которыми уже владеет национализированная компания.

Впрочем, это общее количество заправочных комплексов, на деле же по данным сайта "Укрнафты" работают 456 заправок. Но и этого хватает для того, чтобы государство было игроком №2 на розничном рынке топлива.

WOG – Степан Ивахив и Сергей Лагура (всего 415 АЗС, из них 382 работают)

Несмотря на свое "английское" название, являющееся англоязычной аббревиатурой сочетания "Западная нефтяная группа", WOG всегда принадлежал только украинским бизнесменам Игорю Еремееву, Степану Ивахиву и Сергею Лагуру. Топливный бизнес трио начало в 2000-м году с первой АЗС под брендом WOG, а к 2022му году сеть насчитывала уже 415 заправок. Правда, после смерти Игоря Еремеева в августе 2015-года его семья в 2022-м продала свою долю бизнес-партнерам.

Организационно WOG — это несколько десятков работающих или ликвидированных фирм, наибольший интерес из которых представляет ООО "Вог ресурс", принадлежащее Сергею Лагуру и Светлане Ивахив. За 2022-й год компания заработала 38,4 млрд грн, что на 5,4 млрд грн больше, чем в довоенном 2021-м.

До этого базовой структурой WOG было ООО "Вог трейд", которое за 2018-й год заработало порядка 29 млрд грн, но осенью 2022-го было открыто дело о признании фирмы банкротом.

Как бы то ни было, WOG продолжает работать и, судя по данным сайта бренда, сейчас работают 382 заправки компании, которые принесут своим владельцам в 2023-м году еще несколько десятков миллиардов гривен.

ОККО – Виталий Антонов (413 заправок)

Сеть АЗС ОККО зародилась в западных регионах страны в 1999-м. До войны количество АЗС в ОККО равнялось 413, сколько из них работают сейчас — неизвестно.

Структурно ОККО повторяет WOG и представляет собой массу различных ООО, которые зарабатывают на продаже топлива, так что оценить общий доход группы компаний затруднительно. Пожалуй, крупнейшим игроком является "ОККО-драйв", выручивший в 2022-м году 9,25 млрд грн., "ОККО энерджи" выручил 2,5 млрд грн, "ОККО-постач" 2,2 млрд грн, а "ОККО-лайт" и "ОККО-ресурс" на двоих — еще почти 2 млрд грн.

Все эти миллиарды гривен компании принесли львовскому предпринимателю Виталию Антонову, владельцу Универсальной инвестиционной группы, в состав которой входят более 150 компаний.

Сеть АЗС Amic — австрийская Amic Energy или российский "Лукойл" (234 АЗС, из них работают 189)

До февраля 2016 года российской компании "Лукойл" в Украине принадлежала собственная сеть заправок, из примерно 240 АЗК, которые были куплены австрийской компанией Amic Energy со штаб-квартирой в Вене.

Уже тогда многие обратили внимание, что львиная доля активов Amic Energy (порядка 400 АЗС из общего числа в 470) относились к активам "Лукойла" в Украине, Польше и странах Балтии. Это вызывало сомнения в том, действительно ли австрийская компания является добросовестным покупателем, или на нее просто переписали активы, чтобы избежать их конфискации.

Впрочем, до августа 2022 года это не мешало компании вести бизнес и зарабатывать в Украине. Так, за 2021-й год выручка предприятия с иностранными инвестициями "Амик Украина" составила 11,1 млрд грн.

Однако в августе 2022 года Бюро экономической безопасности Украины через суд добилось ареста АЗС и земельных участков компании в деле о возможном уклонении от уплаты налогов (на 270 млн грн) и выводе прибыли в Россию на сумму в 1 млрд грн.

В самой сети АЗС отвергли все обвинения со стороны БЭБ, признав арест 234 своих заправок.

Впрочем, уже зимой 2023-го выяснилось, что арест никак не мешает заправкам сети работать: из 227 АЗС работали 197. Правда на данный момент на сайте компании указаны лишь 189 заправок.

Что же до финансовых результатов, то своим владельцам – гражданам Австрии Йоханессу Клезлу и Гюнтеру Майеру "Амик Украина" в 2022-м году принесла 8,5 млрд грн дохода.

БРСМ-Нафта – Андрей Биба (222 АЗС, из них 214 работают)

Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" начала работу в 1992-м году, а ее владелец, столичный предприниматель Андрей Биба, выбрал стратегию развития в виде реинвестирования прибыли и расширения не только географии, но и направлений работы. Так, в 2020-м году компания открыла собственные супермаркеты при АЗС под названием Good market с ассортиментом товаров повседневного спроса.

По состоянию на октябрь 2023 в сеть АЗС входят 222 заправки, из которых работают 214, еще 8 остались на оккупированных территориях.

Сколько средств принесла продажа топлива "БРСМ-Нафтой" в 2022-м году Андрею Бибе найти не удалось.

Сеть АЗС МОТТО – Ярослав Типайло (150 АЗС, 115 из них работают)

О сети заправок под брендом МОТТО известно немного, разве что, как гласит сайт компании, под этой ТМ работают около 150 АЗС в 21 области Украины. Ее объединяющей структурой является ООО "Мото трейдинг", принадлежащая бизнесмену Ярославу Типайло. Он же является владельцем, настоящим или бывшим, еще ряда фирм, работающих на рынке нефтепродуктов, которые периодически участвовали в корпоративных конфликтах, например, вокруг АЗС сети "БРСМ-Нафта".

В 2021-2022 годах ООО "Мото трейдинг" не предоставил данных о доходах в открытый доступ, а в 2020-м выручил 401 млн грн, что в 3 раза меньше дохода за 2019-й год.

Заметим, что летом в компании проводились обыски – Нацполиция подозревала сеть АЗС в производстве и продаже контрафактного топлива.

Сеть АЗС Shell – россиянин Эдуард Худайнатов (132 заправки)

По данным СМИ, хотя в сеть Shell и входят 132 заправки, работающие под известнейшим брендом одноименного голландского консорциума, на деле это прикрытие для российской компании "Роснефть".

В 2014-м году российская ННК (Независимая нефтяная компания) купила 49% акций Alliance Oil Company (Британские Виргинские Острова), которая через украинские компании совместно с группой Shell владела сетью АЗС и нефтебазами в Украине и имела право на эксклюзивную поставку нефтепродуктов.

Непосредственным управителем сети Shell в Украине является ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина" и хотя ее официальным собственником указан гражданин Болгарии Иван Коларов, Минюст Украины считает его подставным лицом Эдуарда Худайнатова и в начале октября подало иск в Высший антикоррупционный суд Украины о национализации компании.

Как несложно заметить, фактически к каждому второму бизнесмену из числа владельцев основных сетей АЗС Украины, у государства есть вопросы – кто-то уже сидит, пока в СИЗО, у кого-то арестовали или хотят арестовать активы, кого-то подозревают в контрафактном производстве топлива. Все это, вместе с озвученными планами о создании национальной сети АЗС, в которой могут войти до 700 АЗС, говорит о планах государства произвести передел на топливном рынке страны. Благо сделать это во время войны намного проще и всегда можно найти удобный предлог.



