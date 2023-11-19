Перспективы зеленой энергетики: стоит ли ожидать повышения цен



















2023 год не стал исключением для зеленой энергетики, которая в течение последнего десятилетия стремительно приобрела популярность по всему миру. Солнечные панели, ветряки, биотопливо – все это стало привычным явлением и в Украине. Но сохранится ли эта тенденция в следующем году и насколько изменится цена возобновляемой энергии?



Будет ли повышение цен на зеленую энергетику. Фото с открытых

Эксперты ожидают дальнейшего роста объемов возобновляемой энергии

Согласно последнему отчету Международного энергетического агентства, ожидается, что к концу текущего года мировые мощности возобновляемой энергетики возрастут на 440 ГВт, что является самым абсолютным приростом за всю историю благодаря увеличению мощности солнечной энергетики.

Растущее политическое напряжение, повышение цен на ископаемое топливо и проблемы энергетической безопасности способствуют активному внедрению солнечной и ветровой энергетики, говорится в отчете МЭА "Обновление рынка возобновляемой энергии".

Ожидается, что рост продолжится в 2024 году, когда общая мировая мощность возобновляемой электроэнергии вырастет до 4500 ГВт, что равно общей мощности Китая и США вместе взятых.

"Солнечная и ветровая энергетика возглавляют стремительный рост энергетики в мире. Глобальный энергетический кризис показал, что возобновляемые источники энергии имеют решающее значение для того, чтобы сделать энергоснабжение не только более чистым, но и более безопасным и доступным, и правительства реагируют на это, прилагая усилия для их более быстрого внедрения", — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

Чтобы приспособиться к такому росту возобновляемой энергетики, Бирол посоветовал адаптировать политику к изменяющимся рыночным условиям, а также разработать планы модернизации и расширения электросетей, чтобы обеспечить максимальную пользу от огромного потенциала солнечной и ветровой энергии.

В 2023 году на солнечную энергетику приходилось 65% общего прироста мощности, поскольку более высокие цены на электроэнергию стимулировали быстрый рост солнечных электростанций.

Ожидается, что к концу года ветроэнергетические мощности увеличатся примерно на 70% по сравнению с предыдущим годом после нескольких тяжелых лет медленного роста.

В отчете отмечается, что более быстрый рост в основном связан с завершением проектов, отложенных из-за ограничений, вызванных COVID-19 в Китае, а также из-за проблем с цепочкой поставок в Европе и США.

Прогноз прироста мощности возобновляемой энергетики в Европе был пересмотрен в сторону увеличения на 40% по сравнению с тем, что было до начала войны России в Украине. По оценкам, новые солнечные и ветровые мощности уже сэкономили потребителям электроэнергии в Европейском Союзе 100 миллиардов евро в период с 2021 по 2023 год, вытеснив более дорогое поколение на ископаемых видах топлива.

Предполагается, что в ряде стран Европы, включая Испанию, Германию и Ирландию, в 2024 году совокупная доля ветровой и солнечной энергетики в общем годовом производстве электроэнергии превысит 40%.

Однако дальнейший рост мировых ветровых мощностей в 2024 году будет зависеть от того, смогут ли правительства оказать большую политическую поддержку для решения проблем, связанных с получением разрешений и проведением аукционов, в то время как ожидается, что солнечная энергетика продолжит свой рост в 2024 году.

"Новая экономическая политика также будет способствовать значительному росту "зеленой энергетики" в США и Индии в течение следующих двух лет. Китай тем временем укрепляет свои лидирующие позиции, и на его долю будет приходиться почти 55% мирового прироста мощности возобновляемой энергетики как в 2023, так и в 2024 годах", — говорится в сообщении МЭА.

Зеленая энергия в последующие годы будет дешеветь

Основной причиной стремительного роста количества солнечных электростанций является падение цен на установку солнечных панелей. С каждым годом стоимость производимой энергии с помощью возобновляемых источников будет падать, в то время как согласно прогнозам Carbon Tracker к 2040 году 72% угольных электростанций в мире станут убыточными.

В отчете МЭА отмечается, что на солнечную энергию придется 60% прогнозируемого роста возобновляемой энергетики, прежде всего благодаря ее доступности. По сравнению с предыдущим 6-летним периодом расширение солнечной энергетики выросло более чем вдвое. Ожидается, что стоимость солнечной энергии снизится на следующие 5 лет еще на 35%, что будет стимулировать дальнейший ее рост во второй половине десятилетия.

Прогнозируется, что в 2024 году стоимость производства электроэнергии на новых наземных ветровых и солнечных электростанциях снизится, но не столь быстро, чтобы упасть ниже уровня Covid-19 на большинстве рынков за пределами Китая. Хотя цены на сырье и фрахт снизились с прошлогодних пиковых значений, они все еще остаются высокими. В то же время расходы девелоперов на финансирование проектов выросли из-за повышения ключевых ставок.

Как следствие, ожидается, что в 2024 году среднемировая стоимость энергии (LCOE) для наземных ветровых и солнечных фотоэлектрических станций останется на 10-15% выше уровня 2020 года.

Перспективы зеленой энергетики в Украине

Как известно, в Украине стоимость электроэнергии для населения дотируется через так называемый механизм ПСО (возложение специальных обязательств). Хотя политики периодически обещают поднять цену кВт-ч бытовым потребителям до рыночного уровня, рядовые граждане уже сейчас платят больше за товары и услуги, в которые заложена цена электроэнергии для существенно более высокой промышленности, утверждает GreenPowerTalk.

Бизнес уже давно понял преимущества солнечной энергетики для компенсации собственного потребления и, глядя на войну, проекты по возобновляемой энергии продолжают реализовываться. Учитывая падение стоимости солнечных панелей, эта тенденция будет продолжаться. Другим стимулом являются европейские требования по использованию доли чистой энергии, и дополнительные пошлины на товары, производимые из, так сказать, грязной энергии.

В краткосрочной перспективе это приведет и к другому эффекту: уже сейчас стоимость "зеленой" электроэнергии днем достигает минимальных значений, а по мере того, как в Украине будет построено все больше солнечных электростанций, стоимость будет падать и дальше.

Однако для промышленных потребителей не все так складывается плохо: средняя почасовая стоимость РДН ("в сутки вперед" — сегмент рынка электрической энергии, на котором осуществляется купля-продажа электрической энергии на следующие за днем проведения торгов сутки по свободным конкурентным ценам) для времени, когда работает солнечная электростанция, сейчас составляет больше 2 гривен.

Следующий фактор, который по мере развития солнечных электростанций под замещение собственного потребления, коснется и бытовых потребителей – это плата за транспортировку электроэнергии. Учитывая опыт европейских потребителей, а также аналогичный тариф на транспортировку уже действующего в Украине природного газа, бытовому потребителю также придется платить за доставку электроэнергии. Бизнес уже платит почти 2 гривны за каждый приобретенный кВт-ч до цены РДН. Поэтому даже в самом простом случае солнечная электростанция под собственное потребление уже компенсирует промышленным потребителям около 4 гривен.

В следующем десятилетии возобновляемая энергетика продолжит расти, вытесняя ископаемые топлива и уменьшая выбросы парниковых газов. Теперь следует ожидать постепенное выравнивание стоимости кВт из традиционных для Украины источников энергии, таких как ТЭЦ, АЭС и ГЭС, и "зеленой" электроэнергии, добытой из возобновляемых источников.