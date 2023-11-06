Прогноз цен на газ на европейском рынке в 2024 году

Природный газ последние несколько лет остается не только важным фактором для европейской экономики, но и рычагом политического влияния, которое в прошлом году почти переросло в элемент политического шантажа со стороны России. Поэтому от цены природного газа в будущем году будет зависеть социально-экономическое развитие европейского континента в целом и отдельных стран в частности.

Цены на газ в ЕС (фото из открытых источников)

Хотя после вторжения России в Украину зима 2022-23 годов стала самой сложной за всю историю для европейской газовой сети, Европейский Союз достаточно хорошо подготовился к предстоящей зиме.

В первые два квартала 2023 года спрос на газ соответствовал целям ЕС по сокращению на 15% ниже среднегодовых показателей, в то время как мощности по импорту сжиженного природного газа были увеличены на 20%, а мировой рынок СПГ оставался стабильным, отчасти благодаря отсутствию значительного роста спроса в Китае. ЕС достиг целевого показателя хранения газа на уровне 90% на два месяца раньше установленного срока в ноябре 2023 года и теперь трейдеры отправляют избыточный газ на хранение в Украину.

В ЕС также наблюдается ускоренное развертывание солнечных фотоэлектрических установок, ветроэнергетики и тепловых насосов, медленно, но структурно способствующих уменьшению зависимости от газа. Сочетание всех этих факторов отражается в сдержанных ценах: к концу октября цена природного газа была намного ниже, чем в это время год назад (45 евро/МВт-час против 170 евро/МВт-час).

Несмотря на такое развитие событий европейцы не должны успокаиваться. Опасения по поводу дефицита газа или отключений электроэнергии отступили, но цена на газ, традиционно выше, чем на других рынках, и волатильность цен все еще могут иметь последствия для промышленной структуры и экономики ЕС.

Как ЕС регулирует цену на природный газ

Двумя основными элементами в регулировании цены голубого топлива в ЕС в связи с резким падением поставок российского газа за последние два года является увеличение импорта СПГ и устойчивое сокращение спроса на газ. Доля СПГ в общем объеме импорта газа удвоилась – с 20% в 2018-2019 годах до 40% за 12 месяцев с августа 2022 по июль 2023 года. Это было в значительной степени обусловлено импортом из США (импорт СПГ увеличился в 6 раз – со 100 ТВт-ч до 600 ТВт-ч). Российский импорт СПГ также увеличился, но это даже близко не компенсировало падение трубопроводного импорта.

Спрос на газ в 2022 году был на 12% ниже, чем в среднем за 2019-2021 годы, что было обусловлено уменьшением потребления со стороны промышленности и домохозяйств. В 2023 году большая доступность альтернативного поколения способствовала значительному сокращению спроса на газ также в электроэнергетике. Во 2 квартале 2023 года спрос на газ был на 19% ниже среднего показателя 2019-21 годов, при этом спрос на газ для производства электроэнергии снизился на 17%.

Wood Mackenzie прогнозирует падение цен на природный газ на 20% в 2024 году

По данным Wood Mackenzie , европейские цены на газ упадут на 20% к середине 2024 года из-за падения спроса на производство электроэнергии и высоких объемов хранения газа.

Такие факторы, как заполнение хранилищ до конца октября на 96% и снижение спроса на газ в энергетическом секторе, могут привести к потенциальному падению цены на 4 доллара за миллион британских тепловых единиц (ммБТЭ) к следующему лету, говорится в отчете энергетической консалтинговой компании.

Несмотря на текущий рыночный спрос, в газовом секторе региона ожидается падение спроса на газ, что будет иметь "обратный эффект" на цены в следующем году, говорится в отчете.

Европейские цены на газ растут из-за продолжающихся графиков технического обслуживания газовых месторождений в Норвегии и забастовки на ключевых австралийских месторождениях сжиженного природного газа (СПГ).

Фьючерсы на газ на голландском хабе ТТГ торговались в последние дни октября на уровне 36,58 евро (39,15 долларов) за мегаватт-час после падения примерно на 55 процентов с начала года.

"Продолжение графика технического обслуживания в Норвегии могло бы оказать серьезное влияние, если бы уровень хранения не был столь высоким, — заявил Мауро Чавес, директор по исследованиям европейских рынков газа и СПГ в компании Wood Mackenzie.



"И хотя забастовки в Австралии прокатятся по всему мировому рынку СПГ, они, скорее всего, будут кратковременными, что ограничит их влияние на рыночные цены в Азии и Европе".



Wood Mackenzie ожидает, что общий спрос на газ снизится на 2,2% в год до 9 млрд куб. м в следующем году на фоне увеличения мощностей возобновляемых источников энергии, повышения производительности атомных электростанций и слабого спроса на электроэнергию.



Ожидается, что в 2024 году использование газа в электроэнергетике сократится на 12% по сравнению с предыдущим годом.



"Ожидаемое восстановление промышленного и жилищного спроса также не сможет полностью реализоваться, учитывая сложные экономические факторы", — говорится в отчете консалтинговой компании.



В прошлом году Европа едва избежала полномасштабного энергетического кризиса благодаря необычно теплой зиме.

Чрезвычайно холодная зима может привести к дополнительному спросу более чем на 20 миллиардов кубометров газа, а уровень хранения газа в хранилищах упадет до 26% к марту 2024 года, отмечают в Wood Mackenzie.



"Однако прогнозы по году Эль-Ниньо свидетельствуют о том, что сейчас существует вероятность более теплой, чем обычно, зимы в Азии и Европе, что рискует повлиять на дальнейшее давление на цену газа", — отметили в консалтинговой компании.



Wood Mackenzie прогнозирует ужесточение конкуренции на газовом рынке в 2025 году, поскольку российский импорт через Украину прекратится.



"Рынок ожидает значительного падения цен в 2025 году на фоне ожиданий, что будет доступно больше поставок СПГ. Однако мы считаем, что это преувеличение, поскольку для увеличения предложения понадобится время, а спрос на СПГ в Азии будет расти", — утверждает Чавес.



По прогнозам консалтинговой компании, в 2025 году объем поставок СПГ в Европу снизится по сравнению с 2023 и 2024 годами.



По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году мировая торговля СПГ достигла максимума в 450 миллиардов долларов на фоне всплеска европейского спроса после вторжения России в Украину.

Прогнозы цен на природный газ в мире на следующие 5 лет

Наибольшим фактором, влияющим на цену природного газа, особенно в сторону роста, является стремление сделать это топливо самым первичным источником энергии на планете. Это топливо более экологически чистым, чем другие ископаемые виды топлива, а производственная инфраструктура достаточно мощна для того, чтобы стать ключевым мировым топливом.

Многие ожидают, что к 2034 году природный газ станет крупнейшим первичным источником энергии. Он также будет последним из ископаемых видов топлива, на который будет пик прогнозируемого спроса на 2035 год. Но поскольку природный газ может использоваться параллельно с возрастающим использованием возобновляемой энергетики, в последующие 5 лет спрос на него, несомненно, будет постоянно увеличиваться.

Другой фактор, который необходимо учитывать и отвечающий этому газовому прогнозу, и на который обращают внимание многие аналитики рынка: объем газа в хранилищах по сравнению со средним пятилетним показателем.

Дуэйн Первис, консультант по инжинирингу и менеджменту по Техасу, объясняет , что цена на газ может значительно прыгнуть в ближайшие 5 лет.

"Стандартная система — пятилетний срок хранения — была деформирована экстремальными требованиями "полярного вихря" 2014 года и хроническим дефицитом газа, изменяющим реальность. В последние три года объемы хранения имели тенденцию к сокращению, поскольку спрос хронически превышал предложение. Объемы хранения снижались в течение. почти 10 лет, поскольку они не росли вместе с добычей, эти тенденции привели к тому, что прошлый отопительный сезон закончился только с 12-дневным запасом газа в хранилищах".

В ближайшие несколько лет, голубое топливо будет активно использоваться потребителями по всей Европе, несмотря на увеличение доли возобновляемых источников энергии.

Если же рассматривать природный газ как инвестицию, то сейчас самое время обратить внимание на этот сегмент сырьевого рынка. Сейчас стоимость природного газа на мировых рынках достаточно низкая, а это значит, что в следующем году можно ожидать его внезапного роста.