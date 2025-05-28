Повышение цен на коммунальные услуги по регионам Украины: что стоит за цифрами в платежках

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Недилько Ксения
Зима 2024-2025 годов стала одной из самых теплых за последние десятилетия. Казалось бы, это должно уменьшить расходы украинцев на отопление. Но на самом деле платежки за коммунальные услуги остались высокими, а в некоторых регионах даже выросли. Но высокая стоимость в платежках не ограничивается только отоплением. В 2025 году выросли также тарифы на водоснабжение, водоотвод, горячую воду, обслуживание домов и вывоз мусора. А разногласия между регионами — иногда разительные. "Комментарии" попытались разобраться, почему коммунальные тарифы растут и в чем причина их неравномерности.
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Если сравнивать тарифы на теплоснабжение в разных городах, становится очевидным — единой логики в формировании цен нет. К примеру, во Львове тариф за гигакалорию стартует с 1019,31 грн и может достигать 2214,82 грн, но платежка за квадратный метр здесь одна из самых маленьких — от 26,63 до 32,15 грн. В Ивано-Франковске наоборот: при тарифе в 1285,06 грн. за гигакалорию, квадратный метр обходится в рекордные 49,17 грн.
В Хмельницком – похожая ситуация. Гигакалория стоит от 1597,73 до 1866,24 грн, а вот оплата за квадрат – до 52,80 грн. В Днепре же колебания особенно ощутимы: тариф за гигакалорию – от 1362,80 до 1741,32 грн, а стоимость отопления одного квадратного метра – от 37,79 до 80,04 грн. Это самый большой разрыв среди всех областных центров.
В Киеве ситуация более стабильная: от 1408,27 до 1654,41 грн. за гигакалорию, а квадратный метр отопления стоит от 35,67 до 38,50 грн. В то время как в Одессе установлен фиксированный тариф — 1813,94 грн за гигакалорию и 30,76 грн за квадрат.
Самые высокие показатели зафиксированы в Сумах (до 2939,18 грн. за гигакалорию) и Чернигове (до 2777,43 грн.). Но и здесь квадратный метр в пределах нормы – 43,90 и 42,23 грн соответственно. "Это свидетельствует о разных подходах к расчету нормативов потребления тепла и состояния инфраструктуры", — объясняет экономист Олег Пендзин.
Интересен пример Кременчуга, где жильцы платят за отопление по трем разным тарифам. Общий тариф — 2040,44 грн за гигакалорию, но есть дома, где установлены автономные системы. Например, на улице Европейской, 68-й тариф составляет 1319,63 грн, а в квартале 101, 10-Б — еще меньше: 1297,75 грн.
"Разница в 750 гривен на гигакалории – это не просто цифра. Это несколько сотен гривен ежемесячной экономии для семьи", — комментирует ситуацию руководитель ОСМД Виктор Ковальчук.
Даже в пределах одного города платежи могут серьезно отличаться. Так, в Горишних Плавнях две одинаковые трехкомнатные квартиры (67 кв. м), одна из которых в доме под управлением КЖРЭПа (Коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие), а другая — в ОСМД, продемонстрировали разницу в платежках за январь 2025 года в 650 грн. В первом случае – 2607 грн, во втором – 1961 грн. В Одессе три похожих по площади двухкомнатных квартиры (48–49 кв. м) тоже дали разные платежки: 1149 грн, 1235 грн и 1766 грн за январь месяц. При этом во всех трех домах находились счетчики.
"При формировании цены ключевую роль играет не тариф, а форма управления домом. У ОСМД жильцы имеют больший контроль и возможность установить регуляторы подачи тепла. В КЖРЭПах ситуация часто другая — отопление подается без учета погодных условий", — отмечает Пендзин.
"Отсутствие баланса между теплопотерями, качеством окон, утеплением дома и фактическим потреблением делает сравнение очень сложным", — констатирует экономист.
Тарифы на воду в 2025 году также демонстрируют существенные отличия между регионами, и это ощущается в каждой платежке. В столице, Киеве, жители платят 30,38 грн. за кубометр холодной воды, а за водоотвод — 25,62 грн. Горячая вода обходится дороже всего — 97,85 грн за кубометр. Львовянам немного повезло: холодная вода у них стоит 25,32 грн., водоотвод — 21,16 грн., а горячая вода — 94,50 грн.
В Днепре тарифы схожи: холодная вода – 27,90 грн, водоотвод – 23,50 грн, а за горячую воду придется выложить 96 грн. Харьковчане платят 28,47 грн. за холодную воду, 24,18 грн. за водоотвод и 98,20 грн. за горячую. В Одессе ситуация выглядит получше: 26,74 грн за кубометр холодной воды, 22,71 грн за канализацию и 92,10 грн за горячую воду.
Как видим, даже незначительная разница в тарифах может оказывать существенное влияние на общую сумму в счетах, особенно в многодетных или больших семьях.
По словам эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, неравномерность тарифов в разных городах Украины и их дальнейшее повышение зависит напрямую от компаний-поставщиков, несущих покрываемые потери, и они их закладывают в цену для населения. Если бы компании могли провести модернизацию, отремонтировать трубы, то тарифы не были бы столь высокими, утверждает эксперт.
Не менее ощутимы для кошельков украинцев стали расходы на содержание домов и вывоз бытовых отходов. Так, в Киеве в начале 2025 года плата за обслуживание домов и придомовой территории выросла почти вдвое: теперь за квадратный метр жилья жители столицы платят от 7,50 до 12,80 грн — все зависит от типа дома и набора услуг. Причина столь резкого подорожания состоит в том, что недавно в Киеве провели конкурсы на обслуживание многоэтажек. До полномасштабной войны они были прописаны законодательно и проводили их по тем домам, жители которых в свое время не создали ОСМД. Также в 2025 году за вывоз мусора киевляне платят 35,50 грн с каждого зарегистрированного лица.
Во Львове обслуживание домов дешевле — от 6,20 до 10,30 грн/м², а за мусор жители платят 33,10 грн. В Днепре эти суммы составляют соответственно от 6,80 до 11,90 грн. за квадратный метр и 36,75 грн. с человека. В Одессе тариф за содержание дома колеблется от 6,50 до 11,10 грн/м², а мусор обойдется в 32,40 грн. Харьковчане платят 7,00–11,00 грн за квадратный метр обслуживания и 31,80 грн с человека за вывоз мусора. Таким образом, даже в пределах одного типа услуги, например, вывоза отходов, разница между городами может достигать нескольких гривен, что особенно ощутимо для больших семей или жителей многоквартирных домов.
Формирование тарифов на коммунальные услуги – это сложный процесс, учитывающий множество факторов: от стоимости газа и электроэнергии до уровня износа теплосетей. Однако эксперты отмечают: главным фактором должна стать эффективность использования денежных средств.
"Там, где есть учет, регулирование – платят меньше. Все зависит от хозяина дома", — отмечает глава Ассоциации энергоаудиторов Украины Михаил Герасименко.
Также важно, кто является поставщиком услуги. В городах, где действует монополия, у жителей есть меньше возможностей для контроля за ценообразованием. В то же время, создание ОСМД, энергоаудит и модернизация дают реальные результаты.
Поэтому сегодня главная задача для громад — не просто снизить цифры в платежках, а изменить подходы к управлению домами. Только так Украина сможет перейти к действительно справедливым и обоснованным тарифам.
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