Повышение цен на коммунальные услуги по регионам Украины: что стоит за цифрами в платежках

Зима 2024-2025 годов стала одной из самых теплых за последние десятилетия. Казалось бы, это должно уменьшить расходы украинцев на отопление. Но на самом деле платежки за коммунальные услуги остались высокими, а в некоторых регионах даже выросли. Но высокая стоимость в платежках не ограничивается только отоплением. В 2025 году выросли также тарифы на водоснабжение, водоотвод, горячую воду, обслуживание домов и вывоз мусора. А разногласия между регионами — иногда разительные. "Комментарии" попытались разобраться, почему коммунальные тарифы растут и в чем причина их неравномерности.

Иллюстративное фото

Тепловые качели: тарифы за отопление по регионам

Если сравнивать тарифы на теплоснабжение в разных городах, становится очевидным — единой логики в формировании цен нет. К примеру, во Львове тариф за гигакалорию стартует с 1019,31 грн и может достигать 2214,82 грн, но платежка за квадратный метр здесь одна из самых маленьких — от 26,63 до 32,15 грн. В Ивано-Франковске наоборот: при тарифе в 1285,06 грн. за гигакалорию, квадратный метр обходится в рекордные 49,17 грн.

В Хмельницком – похожая ситуация. Гигакалория стоит от 1597,73 до 1866,24 грн, а вот оплата за квадрат – до 52,80 грн. В Днепре же колебания особенно ощутимы: тариф за гигакалорию – от 1362,80 до 1741,32 грн, а стоимость отопления одного квадратного метра – от 37,79 до 80,04 грн. Это самый большой разрыв среди всех областных центров.

В Киеве ситуация более стабильная: от 1408,27 до 1654,41 грн. за гигакалорию, а квадратный метр отопления стоит от 35,67 до 38,50 грн. В то время как в Одессе установлен фиксированный тариф — 1813,94 грн за гигакалорию и 30,76 грн за квадрат.

Самые высокие показатели зафиксированы в Сумах (до 2939,18 грн. за гигакалорию) и Чернигове (до 2777,43 грн.). Но и здесь квадратный метр в пределах нормы – 43,90 и 42,23 грн соответственно. "Это свидетельствует о разных подходах к расчету нормативов потребления тепла и состояния инфраструктуры", — объясняет экономист Олег Пендзин.

Интересен пример Кременчуга, где жильцы платят за отопление по трем разным тарифам. Общий тариф — 2040,44 грн за гигакалорию, но есть дома, где установлены автономные системы. Например, на улице Европейской, 68-й тариф составляет 1319,63 грн, а в квартале 101, 10-Б — еще меньше: 1297,75 грн.

"Разница в 750 гривен на гигакалории – это не просто цифра. Это несколько сотен гривен ежемесячной экономии для семьи", — комментирует ситуацию руководитель ОСМД Виктор Ковальчук.

Даже в пределах одного города платежи могут серьезно отличаться. Так, в Горишних Плавнях две одинаковые трехкомнатные квартиры (67 кв. м), одна из которых в доме под управлением КЖРЭПа (Коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие), а другая — в ОСМД, продемонстрировали разницу в платежках за январь 2025 года в 650 грн. В первом случае – 2607 грн, во втором – 1961 грн. В Одессе три похожих по площади двухкомнатных квартиры (48–49 кв. м) тоже дали разные платежки: 1149 грн, 1235 грн и 1766 грн за январь месяц. При этом во всех трех домах находились счетчики.

"При формировании цены ключевую роль играет не тариф, а форма управления домом. У ОСМД жильцы имеют больший контроль и возможность установить регуляторы подачи тепла. В КЖРЭПах ситуация часто другая — отопление подается без учета погодных условий", — отмечает Пендзин.

"Отсутствие баланса между теплопотерями, качеством окон, утеплением дома и фактическим потреблением делает сравнение очень сложным", — констатирует экономист.

Цены на водоснабжение

Тарифы на воду в 2025 году также демонстрируют существенные отличия между регионами, и это ощущается в каждой платежке. В столице, Киеве, жители платят 30,38 грн. за кубометр холодной воды, а за водоотвод — 25,62 грн. Горячая вода обходится дороже всего — 97,85 грн за кубометр. Львовянам немного повезло: холодная вода у них стоит 25,32 грн., водоотвод — 21,16 грн., а горячая вода — 94,50 грн.

В Днепре тарифы схожи: холодная вода – 27,90 грн, водоотвод – 23,50 грн, а за горячую воду придется выложить 96 грн. Харьковчане платят 28,47 грн. за холодную воду, 24,18 грн. за водоотвод и 98,20 грн. за горячую. В Одессе ситуация выглядит получше: 26,74 грн за кубометр холодной воды, 22,71 грн за канализацию и 92,10 грн за горячую воду.

Как видим, даже незначительная разница в тарифах может оказывать существенное влияние на общую сумму в счетах, особенно в многодетных или больших семьях.

По словам эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, неравномерность тарифов в разных городах Украины и их дальнейшее повышение зависит напрямую от компаний-поставщиков, несущих покрываемые потери, и они их закладывают в цену для населения. Если бы компании могли провести модернизацию, отремонтировать трубы, то тарифы не были бы столь высокими, утверждает эксперт.

Обслуживание домов и вывоз мусора

Не менее ощутимы для кошельков украинцев стали расходы на содержание домов и вывоз бытовых отходов. Так, в Киеве в начале 2025 года плата за обслуживание домов и придомовой территории выросла почти вдвое: теперь за квадратный метр жилья жители столицы платят от 7,50 до 12,80 грн — все зависит от типа дома и набора услуг. Причина столь резкого подорожания состоит в том, что недавно в Киеве провели конкурсы на обслуживание многоэтажек. До полномасштабной войны они были прописаны законодательно и проводили их по тем домам, жители которых в свое время не создали ОСМД. Также в 2025 году за вывоз мусора киевляне платят 35,50 грн с каждого зарегистрированного лица.

Во Львове обслуживание домов дешевле — от 6,20 до 10,30 грн/м², а за мусор жители платят 33,10 грн. В Днепре эти суммы составляют соответственно от 6,80 до 11,90 грн. за квадратный метр и 36,75 грн. с человека. В Одессе тариф за содержание дома колеблется от 6,50 до 11,10 грн/м², а мусор обойдется в 32,40 грн. Харьковчане платят 7,00–11,00 грн за квадратный метр обслуживания и 31,80 грн с человека за вывоз мусора. Таким образом, даже в пределах одного типа услуги, например, вывоза отходов, разница между городами может достигать нескольких гривен, что особенно ощутимо для больших семей или жителей многоквартирных домов.

Возможна ли справедливость в тарифах?

Формирование тарифов на коммунальные услуги – это сложный процесс, учитывающий множество факторов: от стоимости газа и электроэнергии до уровня износа теплосетей. Однако эксперты отмечают: главным фактором должна стать эффективность использования денежных средств.

"Там, где есть учет, регулирование – платят меньше. Все зависит от хозяина дома", — отмечает глава Ассоциации энергоаудиторов Украины Михаил Герасименко.

Также важно, кто является поставщиком услуги. В городах, где действует монополия, у жителей есть меньше возможностей для контроля за ценообразованием. В то же время, создание ОСМД, энергоаудит и модернизация дают реальные результаты.

Поэтому сегодня главная задача для громад — не просто снизить цифры в платежках, а изменить подходы к управлению домами. Только так Украина сможет перейти к действительно справедливым и обоснованным тарифам.