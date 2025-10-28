В апреле 2019 года Верховная Рада Украины приняла решение, которое навсегда запечатлелось в истории украинской энергетики как один из самых противоречивых компромиссов между экологическими амбициями и интересами крупного бизнеса. Парламент сохранил завышенный размер "зеленого" тарифа для объектов альтернативной энергетики, введенных в эксплуатацию в этом году. Это означало, что государство обязалось выкупать электроэнергию от солнечных и ветровых станций по ставке, которая в десять раз превышает плату за энергию из атомных электростанций – и это гарантировано до 2030 года.

Зеленый тариф: как парламент обеспечил миллиарды для олигархов и политиков до 2030 года

По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в первые три месяца 2019-го было введено больше новых мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), чем за весь предыдущий год. Общий объем "зеленой" генерации вырос на 300 МВт только за этот период, что составило более 20% от накопленной мощности ВИЭ на конец 2018 года.

Этот шаг не только стимулировал инвестиции в солнечные панели и ветряные мельницы, но и вызвал волну критики экспертов и общественных организаций. Журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" в своем расследовании "Короли солнца и ветра" обнаружили, что среди ключевых бенефициаров – не мелкие фермеры или эко-активисты, а мощные холдинги олигархов и бизнес-структуры, связанные с топ-политиками.

"Электроэнергию, производимую объектами, запущенными в 2019-м, государство обязалось выкупать по высокому "зеленому" тарифу до 2030 года. Этот тариф в 10 раз превышает плату за электроэнергию, произведенную атомными электростанциями", — отмечают авторы сюжета. Расходы на это легли на плечи потребителей через государственное предприятие "Энергорынок", финансирующее выплаты по тарифам на электроэнергию. По оценкам аналитиков, в 2019 объем таких платежей достиг 26 млрд грн, а уже в 2020 удвоился до 52 млрд грн.

Механизм "зеленого" тарифа: привлекательность для инвесторов и бремя для бюджета

"Зеленый" тариф – это специальная фиксированная ставка за выкуп электроэнергии из альтернативных источников, введенная в Украине с 2009 года для стимулирования перехода к возобновляемой энергетике. Согласно Закону "Об альтернативных источниках энергии", тариф привязан к евро и ежегодно корректируется, но для объектов 2019 года парламент отказался от плановых сокращений. Основное преимущество "зеленой электроэнергии" – повышенный тариф на покупку государственным предприятием "Гарантированный покупатель", который затем перепродает ее на энергорынке.

Казалось бы, в чем выгода производителя зеленой электроэнергии, ведь он может не продавать свой товар государству по фиксированному тарифу, а самостоятельно выйти на рынок. Но даже после снижения "зеленого тарифа" за 1 кВт/ч государство обязано платить 0,16 евро, что при курсе евровалюты в 48,8 грн. дает около 7,8 грн. за киловатт, то есть почти вдвое больше за то, что платит население по дневному тарифу (4,32 грн кВт/ч) и вчетверо выше ночного тарифа.

Но в то же время, если посмотреть на цены за электроэнергию, скажем, на украинской энергетической бирже во 2-й половине октября, то мы увидим следующую картину:

- 17 октября цена 1 МВт/ч составила 8572 гривны (8,57 грн. за 1 Квт/час), после чего началось ее падение;

- котировки 27 октября составили уже 5393 гривны (5,39 грн. за кВт/ч).

Иными словами, ГП "Гарантированный покупатель", а точнее стоящее за ним государство оказывается в убытке, теряя на каждом киловатт, купленном у производителей 2,4 гривны, тогда как последние, наоборот, зарабатывают. И это, кстати, еще не самый плохой вариант, ведь, например, на 1 октября МВт стоил 1734 гривны (1,73 грн./кВт).

Как результат подобного бизнеса — ГП "Гарантированный покупатель" постоянно виноват производителям "зеленой электроэнергии". К примеру, 2 года назад, в октябре 2023-го, ГП задолжало почти 30 млрд грн. Правда, сейчас дела у ГП лучше – долг снизился до 16,36 млрд грн., в основном за счет 40 млрд грн, которые предприятие заплатило производителям в 2025-м. Правда, откуда на это взялись средства в ГП, которое по данным сервиса OpenDataBot в 2020 и 2024 годах имело одну и ту же прибыль в 66,9 млрд грн. – непонятно.

Не исключено, что в этом помогло государство, например, идея по направлению средств от экспорта украинской электроэнергии на выплаты кредиторам ГП заявлялась еще в 2023 году. Впрочем, какова будет ситуация с предприятием в дальнейшем, непонятно, ведь официально оно находится в состоянии ликвидации.

Олигархи и политики: кто именно "короли солнца и ветра"

Во время пребывания президентом Виктора Януковича эта сфера активно осваивалась приближенными к нему, в частности, главой его Администрации президента Андреем Клюевым и его братом Сергеем. Построив с помощью государственных кредитов и льгот солнечные электростанции в Крыму, братья стали заметными игроками на данном рынке, хоть и не главными, а после побега из Украины в 2015 году эти мощности были проданы китайской компании "CNBM International".

По данным НКРЭКУ, в 2018 году выплаты за "зеленый" тариф составили 18 млрд грн, из которых 2,9 млрд грн пошли на проекты холдинга ДТЭК Рината Ахметова, а 3 млрд грн – на 10 СЭС китайской CNBM. В 2019-м, с учетом новых мощностей, объем вырос, а давление на тарифы для населения тоже. Аналитики из проекта "Честно" подчеркивают, что сохранение высоких ставок привело к росту доли ВИЭ в энергобалансе до 8% в 2019-м, но в то же время увеличило долги "Энергорынка" на 10 млрд грн из-за нехватки финансирования.

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, чьи семейные бизнесы оказались среди бенефициаров, публично поддерживал идею понижения тарифа до "панъевропейского уровня", но без конкретных сроков. Председатель Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Домбровский объяснял отказ от сокращений просто: "Правила игры в государстве нельзя менять с сегодняшнего дня на завтра". Эта позиция, по оценкам экспертов, обеспечила инвесторам стабильный доход в 15–17% годовых в евро, в то время как средняя ставка по депозитам в Украине не превышала 10%.

Расследование "Наши деньги с Денисом Бигусом" раскрыло, что бум ВИЭ в 2019-м стал полем для активности не только иностранных инвесторов, но и украинских элит. Холдинг ДТЭК Рината Ахметова, крупнейший игрок на рынке, планировал пятикратное увеличение мощностей – с 210 МВт в конце 2018-го до 1000 МВт до конца 2019-го. В январе ввели в эксплуатацию Никопольскую СЭС мощностью 200 МВт, а в марте – первый этап Приморской ВЭС на 100 МВт. Эти проекты гарантировали Ахметову статус абсолютного рекордсмена по объему государственных выплат: только при Ботиевской ВЭС (200 МВт) в 2018-м поступило 2,9 млрд грн.

Группа ICU, близкая к тогдашнему президенту Петру Порошенко (совладелец – финансовый советник главы государства Макар Пасенюк), запустила первую СЭС "Подольская энергия" на 64 МВт вблизи Каменец-Подольского весной 2019 года. Параллельно строились еще две: Solar Capital в Херсоне (35 МВт) и проект в Николаевской области (127 МВт). Общая мощность ICU во ВИЭ превысила 200 МВт, что обещало ежегодный доход в сотни миллионов евро к 2030 году.

Среди других бенефициаров – бизнес супруги Арсена Авакова Инны Аваковой и нардепа Игоря Котвицкого. Их общая фирма "Подстепное Солнце" возводила СЭС в селе Подстепное Херсонской области мощностью 25 МВт. Сын экс-министра Александр Аваков через ООО Инвестор контролировал несколько компаний, которые указывали на планы расширения в альтернативной энергетике. "Вместимость этой станции – 25 МВт (не 250, как анонсировали ранее)", – уточнял Котвицкий в комментарии журналистам.

Группа ETG ("Energy Trade Group"), по данным расследователей, связана с экс-нардепом Николаем Мартыненко. Формальный владелец – резидент Алексей Бондаренко, но источники указывают на Николая Журило как ключевую фигуру. ETG получила около 100 гектаров земли в Желтых Водах Днепропетровской области для солнечных станций. Сам Мартыненко, комментируя причастность, ограничился лаконичным: "Я отказываюсь давать вам какую-либо информацию".

Экс-нардеп Максим Ефимов также расширял "зеленые" активы: его ветропарки ("Ветряный парк Очаковский", "Ветряной парк Причерноморский", "Ветряный парк Благодатный") в 2018-м получили 840 млн грн от "Энергорынка", а весной с 2019-й по 2019 год. Ассоциация возобновляемой энергетики, где Ефимов имел влияние, летом 2018 предлагала еще одно сокращение тарифов, но предложение отклонили, как отметил бизнесмен Игорь Тынный: "Наша ассоциация предлагала сделать еще одно сокращение тарифов прошлым летом – это предложение не было принято".

Для наглядности приведем таблицу ключевых бенефициаров с объемами мощностей и прогнозируемыми доходами (на основе данных НКРЭКУ и расследований):

Компания/Группа Владелец/связанное лицо Мощность в 2019 (МВт) Прогнозируемый доход до 2030, млн. евро ДТЭК Ринат Ахметов 300 (Никополь Приморская) 1600–2000 ICU Investment Group Петр Порошенко (через советника) 226 ( 3 проекта) 500–700 Подстепное Солнце Инна Авакова Игорь Котвицкий 25 60–90 ETG Николай Мартыненко (по источникам) ~50 (под строительством) 100–150 Ветряные парки Ефимова Максим Ефимов ~100 (расширение) 300–400

*Прогноз на основе ставки 0,183 €/кВт·ч, среднегодовой выработки 1500 ч/. Источники: НКРЭКУ, Bihus.info.

Семейные связи нардепов: "зеленый" тариф как семейный бизнес

Проект "Честно" обнаружил еще более глубокий конфликт интересов: среди получателей "зеленого" тарифа – родственники нескольких действующих и бывших народных депутатов, декларации которых не всегда отражают полную картину. Юрий Чижмарь через родственные фирмы контролировал СЭС в Черниговской области мощностью 10 МВт, что ежегодно приносило около 1,5 млн евро. Богдан Дубневич, известный своей "газовой" империей, имел долю в гидроэнергетических проектах на 20 МВт из-за родственников, с доходом 2-3 млн грн в год.

Василий Петевка, брат скандального экс-главы АП Виктора Балоги, связан с ВЭС в Закарпатье на 15 МВт, а Александр Ливик – с солнечными проектами в Ивано-Франковской области – на 8 МВт. Авторы "Честно" отмечают, что эти семейные бизнесы получают преференции без сокращений тарифов, несмотря на обсуждение в комитетах ВР. "Среди фирм, получающих 'зеленый' тариф, авторы проекта 'Честно' обнаружили членов семьи (из декларации и вне ее) бывших нардепов Юрия Чижмаря, Богдана Дубневича, а также Василия Петевку и Александра Ливика", – пишут аналитики.

Дополнительно Юлия Левочкина через сеть из 60 компаний контролировала 6 малых ГЭС на 29,82 МВт и "Гидроэнергоинвест" с 12 станциями на 15,85 МВт, что обеспечивало стабильный поток средств. Степан Ивахов владел тремя солнечными компаниями с общей мощностью 40 МВт и состоянием в 116 млн долларов, а Анатолий Матвиенко держал 12,5% у "Винсолара" (3,19 МВт в Винницкой области). Эти примеры иллюстрируют, как "зеленый" тариф превратился в инструмент обогащения элит, а не массового развития ВИЭ.

Следует сказать, что вторжение россиян в 2022 году радикально перекроило рынок. Так, в 2020 году "Комментарии" указывали ТОП-5 игроков рынка возобновляемой энергетики, в которую входили:

- ДТЭК самого богатого украинца Рината Ахметова;

- фонд VR Capital американского бизнесмена Ричарда Дейтса;

- компания "Вайндкрафт Украина" шведских бизнесменов Карла Стурена и Йохана Бодена;

- китайская компания CNBM, основной актив которой те же солнечные электростанции братьев Клюевых в оккупированном Крыму;

– "Заммара Холдингс ЛТД" Виктора Козаченко.

По данным Forbes-Украина к 2023 году ситуация на рынке заметно поменялась. Первое место смог получить VR Capital, китайская CNBM замкнула Топ-5, а остальные компании или вовсе оставили "золотую" пятерку или сменили владельцев.

Последнее, пожалуй, самое обидно для "Вайндкрафт Украина" Карла Стурена и Йохана Бодена, чьи шесть ветропарков оказались под контролем оккупантов после захвата Скадовска на Херсонщине.

В то же время сколько именно зарабатывают на зеленом тарифе участники рынка альтернативной энергетики – сложный вопрос.

1) VR Capital Ричарда Дейтса – пруд №1

Американский фонд VR Capital более 20 лет работает в мире в сфере финансовых услуг, однако в Украине всерьез занялся альтернативной энергетикой, после вторжения РФ, став лидером на рынке. В последнем ему непроизвольно, но эффективно "помогли" российские оккупанты и ВСУ.

Так, обладая значительно меньшими мощностями по производству "зеленой" электроэнергии, фонд, работающий в Украине под брендом Elementum Energy, смог обогнать конкурента благодаря своим 631 МВт/час производственных мощностей, оставшихся на подконтрольной Украине территории. Это позволило лидеру рынка заработать за 2023 год 4,1 млрд. грн. благодаря 25 солнечным электростанциям в основном в Николаевской и Кировоградской областях. Ведь в том же 2023 году компания хотела отказаться от "зеленого тарифа".

О каких доходах для Elementum Energy в 2024 году говориться сложно, поскольку с именем владельца компании Ричарда Дейтса в Украине связаны более 30 коммерческих структур. Самая прибыльная из них – ООО "Элементум Энерджи Трейд" (вид деятельности – торговля электроэнергией, уставный фонд – 100 000 гривен). Созданная в 2023 году компания замкнула на себе основные финансовые потоки СЭС, принадлежащие Elementum Energy и выручила в прошлом году по данным аналитического сервиса YouControl 1,1 млрд. грн., из которых всего 5 млн. грн. заявлено как чистый доход.

Такая низкая заявленная чистая прибыль выглядит странной на фоне озвученных Elementum Energy планов по инвестициям в 300 млн евро (14,5 млрд грн) по созданию ветропарка мощностью около 200 МВт/ч на западе Украины. Вероятно, доходность "зеленого тарифа" и перспектива "зеленой электроэнергии для американского инвестфонда все-таки намного выше 0,5% рентабельности для ООО "Элементум энерджи трейд" (5 млн. грн. чистой прибыли с дохода в 1,1 млрд. грн.)

2) Доходы Рината Ахметова выросли на 30%

Ринат Ахметов и компания "ДТЭК ВИЭ" (возобновляемые источники энергии – ред.) по формальным признакам остается крупнейшим производителем "зеленой электроэнергии" с мощностью 1067 МВт/ч. Однако почти половина этих мощностей – 498 МВт/ч, оказались на оккупированной территории, в результате чего по производственным мощностям бизнесмен уступил первое место VR Capital Ричарду Дейтсу.

Сколько в финансовом плане дает "зеленая энергетика" Ринату Ахметову сказать сложно, ведь схема бизнеса ДТЭК тоже достаточно запутана и включает множество подразделений, работающих по разным направлениям. Да, по подсчетам Forbes-Украина, это 3,7 млрд грн. по итогам 2023г.

Точную цифру определить невозможно, поскольку, как и в случае с Elementum Energy, продажи электроэнергии сосредоточены в ООО "Д. Трейдинг" (вид деятельности – торговля электроэнергией, уставный фонд – 8 млн. 577 тыс. грн.). И надо сказать, что в 2024 году рост дохода компании составил 30% – со 165 до 215 млрд грн. Впрочем, такой скачок явно объясняется скорее ростом тарифа на электроэнергию для населения с 2,62 грн. за кВт/ч до 4,32 грн. с мая 2024г.

Однако немалый вклад в эти доходы вносит и "зеленый тариф", но главное, как и Elementum Energy, "ДТЭК ВИЭ" не отказывается от производственных мощностей, а активно их наращивает. Так, на достройку 2 очереди Тилигульской ветровой электростанции в Николаевской области направлено 370 млн. евро. Достройка ВЭС к концу 2026 года увеличит ее мощности почти в четыре раза — со 114 до 500 МВт, что снова выведет "ДТЭК ВИЭ" на "чистое" первое место на рынке. Этот проект реализуется на кредитные средства под гарантии Экспортно-инвестиционного фонда Дании.

3) Норвежский "Scatec" – выручка более 1 миллиарда: выгоднее всего монтировать солнечные панели

"Бронза" на рынке "зеленой электроэнергетики" принадлежит норвежской компании "Scatec", которая имеет 336 МВт/ч в 5 солнечных электростанциях. К тому же все мощности остались на подконтрольной Украине территории.

Так, по подсчетам Forbes-Украина, доход компании – примерно 1,5 млрд грн. В 2023 году, в прошлом же 2024 году ситуация изменилась.

Совокупная выручка 5 компаний, связанных со "Scatec", составила около 1,15 млрд грн, впрочем, скорее всего, данные неполны. Так, больше всего в прошлом году заработало ООО "Гринтеко СЭС" (вид деятельности – торговля электроэнергией, уставный фонд – 16,1 млн грн), но при выручке 376 млн грн. Компания понесла убытки в 40 млн грн. ООО "Скатек Солар Солюшнз Юкрейн" (вид деятельности – инжиниринг, уставный фонд – 19 млн 163 тыс. грн), которое устанавливает солнечные панели на станции группы компаний, оказалось сверхрентабельным: из 214 млн грн. выручки 58 млн грн. оказались чистой прибылью.

Интересно, что директором ООО "Скатек Солар Солюшнз Юкрейн" является Алина Свидерская – супруга первого министра обороны Украины в каденции Владимира Зеленского, Павла Загороднюка.

4) С ТРЦ в "зеленую энергетику" – SunCapital

56 небольших солнечных станций совокупной мощностью 344 МВт, из которых 269 МВт на территориях подконтрольных Украине – такие активы компании SunCapital, принадлежащей экс-владельцам ТРЦ "Караван" Андрею Гордиенко и Сергею Хрипкову. В 2022 году компания потеряла часть своих объектов, оставшихся на оккупированной части Херсона, но часть из них удалось отбить осенью того же года в контрнаступлении.

Большинство энергетических активов группы записано на целую россыпь (более 40) фирм с регистрацией бенефициаров на Кипре. Например, "Замарра холдинг лимитед", "Онандага лимитед", владельцем которых является проживающий на Кипре Андрей Гордиенко или различные закрытые инвестиционные фонды. Но директор у всех компаний один – киевлянка Екатерина Кошель.

Пожалуй, наиболее прибыльной в этой группе компаний является ООО "Энерджи уд" (вид деятельности – производство электроэнергии, уставный фонд – 7 млн ​​грн) с выручкой за 2024 год почти 269 млн грн. и это после провала 2022 года с доходом 18,1 млн грн. Другие компании группы – ООО "Погребище солар парк" и "Сан сити плюс" в 2024 году вручили 76,4 и 89,2 млн грн. соответственно.

5) Китайская CNBM – не только СЭС Клюевых

Китайская компания CNBM стала известна как покупатель солнечных электростанций братьев Клюевых в оккупированном Крыму. Но кроме этого ей принадлежат 10 солнечных электростанций на Одесщине и Николаевщине мощностью 267 МВт, в которые было инвестировано около 1 млрд дол. Совокупный доход всех принадлежащих CNBM СЭС составил около 3,45 млрд грн.

Наиболее прибыльной для китайской компании оказалось ООО "Восток Солар" (вид деятельности – производство электроэнергии, уставный фонд – 300 тыс. грн) с выручкой в ​​633,8 млн грн, что почти на 46 млн грн. больше, чем годом ранее.

Впрочем, рынок "зеленой энергетики" полон и более мелкими игроками, некоторые из которых стали причинами политических скандалов и отставок в Офисе президента Украины. Так, в августе 2023 года скандал разразился вокруг солнечных электростанций, совладельцем которых был брат тогдашнего заместителя председателя ОП Украины Ростислава Шурмы – Олег. Тогда СМИ вспоминали целую россыпь компаний, которые с июля 2022 по июль 2023 совокупно получили более 320 млн грн оплаты за электроэнергию по "зеленому тарифу" от госпредприятия "Гарантированный покупатель". Пикантности этому факту придавало то, что эти электростанции были оккупированы, то есть деньги платились за электроэнергию, произведенную на оккупированной территории. Правда, свой пост замглавы Офиса президента Ростислав Шурма потерял только через год, в сентябре 2024-го, а летом 2025-го в Германии обыскали жилье экс-чиновника, оставившего Украину годом ранее.

Судя по данным YouControl, Олег Шурма лишился своей доли в упоминавшихся ранее СЭС, и эра их благополучия прошла. Так, ЧП "Нацпроп" (вид деятельности – производство электроэнергии, уставный фонд – 100 гривен) на 100% принадлежит кипрской "Ки Энерджи холдинг лимитед" некоего Андрея Васильева, а ее прибыль со 107 млн ​​грн. В 2022 году "просел" до 966 тысяч гривен в 2024-м.

Экономические последствия: от экологического бума до социального бремени

С одной стороны, сохранение тарифа стимулировало инвестиции: в 2019-м объем ВИЭ вырос на 500 МВт, а Украина приблизилась к обязательствам по Парижскому соглашению по сокращению выбросов CO2 на 30% к 2030 году. По данным KPMG, зеленые проекты создали 5–7 тыс. рабочих мест и привлекли 1 млрд. долларов прямых инвестиций. С другой – это усилило энергетическую бедность: доля "зеленого" тарифа в счетах потребителей выросла с 5% в 2018 году до 12% в 2020 году, что эквивалентно дополнительным 50–70 грн в месяц для средней семьи.

Эксперты, такие как Solar Family, подчеркивают: "Размер прибыли зависит от количества производимой энергии, то есть от мощности солнечной электростанции. По 'зеленому' тарифу для населения СЭС окупается за 5–6 лет, но для крупных игроков – быстрее". Однако, по оценкам "Стройпортала", рентабельность для олигархических проектов достигала 300%, что делает тариф "чрезмерным" для нынешних технологий, где стоимость панелей упала на 80% с 2010-го. В 2025, с учетом войны и дефицита энергии, эти выплаты продолжают давить на бюджет, превысив 100 млрд грн кумулятивно с 2019-го.

Пока решение парламента 2019-го стало катализатором для "зеленой" революции, но с привкусом коррупции. Ассоциация возобновляемой энергетики могла бы предложить баланс, но политика перевесила.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко объяснил порталу "Комментарии", что в условиях Украины "зеленый тариф" оказался непродуманным и плохо работающим. Так, не продумали количество разрешений, выданных на установку объектов зеленой энергетики, не рассчитали соотношение производимой и необходимой "зеленой электроэнергии", что привело к расходу 1 млрд. грн. на покупку летом 2024 года электроэнергии, которая была не нужна.

"Мы не можем использовать летом "зеленую электроэнергию", которой чрезмерно, а зимой нам ее катастрофически не хватает. Да, в общем энергобалансе она играет серьезную роль – около 11%, но ее цена катастрофическая – ни одна страна в мире не платит инвесторам за "зеленую электроэнергию" такую ​​цену. К примеру, в Албании тариф составляет менее 3 гривен (в Украине 0,16 евро или 7,8 грн), во Вьетнаме 2,8 грн. То есть переплата идет катастрофическая, да еще и не регулируется как следует", — подчеркивает эксперт.

Кроме того, как отмечает собеседник портала "Комментарии", деньги на "зеленый тариф" прямо или косвенно берутся из кармана рядового потребителя. Так, НЭК "Укрэнерго" повысила стоимость своих услуг за время войны на 100%, выросла цена э/э для населения, что Олег Попенко напрямую увязывает с необходимостью оплаты "зеленого тарифа".

Между тем из-за массированных ракетных ударов россиян во многих городах и регионах Украины со второй половины октября вводят почасовые графики подачи электроэнергии. И восполнить этот дефицит электроэнергией, купленной даже по дорогому "зеленому тарифу", невозможно из-за неподходящих климатических условий.