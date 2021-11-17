Дефицит газа в Европе – что нового придумал Газпром

Действия российской газовой компании противоречат ее словам, сообщает агентство "УНИАН".

Карта газопроводов Европы - скрин отчета Еntsog.eu

Сергей Макогон, руководитель украинской компании "Оператор ГТС Украина", разместил информационное сообщение на своей странице Facebook. В нем он пишет, что "Газпром" анонсирует планы в ближайшее время увеличить поставки газа в Европу. Между тем специальные аукционы, проводимые по этому поводу российской компанией, показывают, что поставки расти не будут.

Газпромовские аукционы по распределению мощностей наглядно доказывают, что Европа не получит больше газа ни в декабре 2021 г., ни в первом квартале 2022 г. Максимум, чего можно ожидать – это 109 млн м 3 в сутки (или 40 млрд м 3 в год ). То есть нынешние объемы будут в 2,7 раза меньше, чем два года назад – 277 млн м 3 в сутки.

Еще раньше – 1 ноября – управленец сообщил о резком падении транзита газа через отечественную газотранспортную систему. К 1 октября 2021 транзит составлял 109 млн м 3, затем — резкое падение на 22% — до 86 млн м 3. В начале ноября – очередное уменьшение до 57 млн. м 3 в сутки.

Числа, приведенные Макогоном, показывают, что за месяц транзит через Украину уменьшился вдвое. В то же время по результатам аукционов Газпрома максимальный транзит в течение отопительного сезона все-таки вырастет вдвое, но все равно не будет покрывать мощности двухлетней давности. Следовательно, дефицит газа в Европе будет достигать, ориентировочно, 50%.

Издание "Комментарии" напоминает, что сейчас идет сертификация трубопровода "Северный поток-2", осуществляющего транзит газа в Европу в обход Украины. Германия сперва приняла решение, что не видит опасности в деятельности газового оператора. Однако агентство BBC сообщает, что ФРГ уже приостановила сертификацию под предлогом того, что "Северный поток-2" принадлежит швейцарскому филиалу "Газпрома". Только после того, как этот филиал откроет свою дочернюю фирму в Германии, альтернативный газопровод заработает.

О том, как проходил первый этап сертификации "Северного потока-2", издание "Комментарии" публиковало соответствующий материал ранее.





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