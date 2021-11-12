Инициативы США по глобальному потеплению несколько несправедливы: мнение стран третьего мира

Представители 190 стран мира на климатическом саммите горячо дискутируют о том, как уберечь планету от потепления. Об этом пишет агентство Bloomberg в своем ежедневном бюллетене СОР-26.

Солнечные панели как чистый источник энергии - скрин видео Bloomberg

Главная мысль климатического саммита – удержать рост температуры в пределах 1,5 градуса. Поднятие более чем на 2,7 градуса будет катастрофическим для планеты. Между тем для развивающихся стран борьба с потеплением происходит за их счет. А это – несправедливо, говорят они.

Страны с неразвитыми экономиками и промышленностью, пишет Bloomberg, отмечают, что мощные индустриальные гиганты – США, Китай – мощны благодаря тому, что они разрушили планету во время своей собственной индустриализации. Следовательно, не справедливо, что не слишком развитые страны должны себя ограничивать из-за их ошибок.

Есть особые денежные программы, которые поддерживают страны со слабыми экономиками. Однако в 2020 г. так и не было собрано нужных для этого 100 млрд долл., хотя звучат обещания о полном финансировании в 2023 г.

Запросы у так называемых "третьих" стран, достаточно велики, отмечают аналитики агентства. Индия требует 1 трлн. компенсации, блок африканских стран – от 750 млрд. дол. до 1,3 трлн. Эти средства они могут получать двумя путями: в виде грантов или путем заимствований. Проблемы появляются тогда, когда ссуды поступают от частных компаний: проценты слишком высоки, и борьба с потеплением стоит для бедных стран слишком дорого.

В 2019 г. больше всего вредили климату США и Китай – они являются источником 43% выбросов углерода. 9 ноября 2021 г. страны обнародовали заявление, в котором сообщили, что будут совместно бороться с повышением температуры. Также положительной новостью является информация из Франции: к 2025 г. запустят экспериментальный термоядерный реактор ITER, относящийся к так называемой "чистой" энергетике. Хотя окупится проект не ранее 2060 г., предполагает Figaro .

Издание "Комментарии" напоминает своим читателям данные отчета об изменении климата . Выбросы углерода в 2020 г. снизились на 6% в результате эпидемии COVID-19. В 2021 г. мировая экономика начала восстанавливаться, поэтому выбросы снова выросли на 4%, хотя еще и не достигли допандемийного уровня.

О том, какие обязательства взяла на себя Украина на климатическом саммите в Глазго, можно прочитать на сайте "Комментарии" статью по ссылке

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