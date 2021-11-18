Сколько угля едет сейчас в Украину – Герус

Комитет ВР по вопросам энергетики получил информацию о количестве угля, который в ближайшее время сможет получить Украина морским и сухопутными путями. Об этом пишет Андрей Герус, глава Комитета, в своем Telegram-канале.

Змиевская ТЭС ПАО "Центрэнерго" - иллюстративное фото из сети

В Украину сейчас идет 10 кораблей с углем, которые доберутся до наших берегов в ноябре-январе. Каждый корабль – судно класса "Панамакс", которое может доставить 60-74 тыс. тонн груза. Следовательно, суммарно должно поступить ориентировочно 600–740 тыс. тонн топлива.

Из 10 лодок шесть везут уголь, предназначенный частной компании ДТЭК, которая получит от 360 тыс. до 444 тыс. тонн. Груз остальных четырех судов – для государственной компании ПАО "Центрэнерго", которой достанется на 20% меньше – от 240 тыс. до 296 тыс. тонн.

Ожидается, что уголь доставляется также из Казахстана, Польши и будет добываться в украинских рудниках.

Из Казахстана, если не будет мешать РФ, в ноябре ДТЭК получит 30 тыс. тонн угля, "Центрэнерго" – вдвое меньше (15 тыс. тонн).

Из Польши поступит ориентировочно от 95 до 110 тыс. тонн угля: для ДТЭК – 80-90 тыс. тонн, для "Центрнерго" – 15-20 тыс. тонн/мес. Также его будет импортировать частная компания ПАО "Донбассэнерго", но объем поставок Андрей Герус не указал.

Вклад украинских шахт в обеспечение углем ТЭС – самый большой. Максимальные объемы получит ДТЭК – от 1,2 до 1,5 млн тонн/мес. топлива. "Центрэнерго" и "Донбассэнерго" будет поставляться на порядок меньше – 170 тыс. тонн/мес. и 150 тыс. тонн/мес. соответственно.

Андрей Герус также отмечает, что угольные шахты Украины страдают от повышения цен на электроэнергию. Электроэнергия составляет 40% себестоимости добычи. Если их будут отключать за долги, то угля в стране будет еще меньше. Например, пишет депутат, еще в октябре государственному предприятию "Шахтоуправление Южнодонбасское №1" частная компания ДТЭК ограничила электроснабжение. В результате этого ежемесячно украинские ТЭС будут недополучать 18 тыс. тонн.



Издание "Комментарии" ранее публиковало информацию о проблемах с поставками угля из Казахстана. Больше об этом можно прочитать по ссылке.





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