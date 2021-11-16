Смогут ли украинские сети зимой работать изолированно более трех дней - Минэнерго

Украинская электроэнергетическая сеть на 30-м году независимости попытается работать изолированно от сети России и Белоруссии, сообщает Министерство энергетики.

Украинскую энергетику этой зимой ждут испытания – иллюстративное фото из сети

Ярослав Демченков, заместитель министра энергетики по евроинтеграции, объяснил, почему самостоятельная работа украинских электросетей – это очень важно. Также он перечислил, что сделала НЭК "Укрэнерго" для работы в ближайшие холодные месяцы.

Представитель министерства сообщил, что зимой украинская электроэнергетическая сеть будет работать отдельно от сети соседних стран. Для нее это очень продолжительный период, поскольку раньше такой режим работы длился не более трех дней .

Если система выдержит, то продемонстрирует свою устойчивость и в будущем сможет объединиться с европейской системой ENTSO-E.

ENTSO-E – сеть энергетических операторов Европы, включающая 36 стран. Присоединение к этой сети выгодно для обеих сторон, поясняет Демченков:

"Для Украины — это усиление энергетической безопасности, для Европы — это усиление стойкости энергосистемы европейского континента".

Кроме того, таким образом Украина получит еще три "плюса":

1) обретет энергетическую независимость;

2) постепенно декарбонизирует энергетический сектор (т.е. уменьшит вредные выбросы в атмосферу);

3) приобщится к энергетическому рынку с понятными прозрачными правилами игры и открытому для широкого круга игроков.

Представитель министерства акцентировал, что НЭК "Укрэнерго" одной из первых подготовилось к отопительному сезону:

"[Она] провела капитальные и текущие ремонтные работы оборудования. Подстанции обеспечены резервным питанием. Система будет работать надежно в зимний период, что обеспечит нормальное прохождение тестового режима, а также обеспечит бытовых и промышленных потребителей электроэнергией в зимний период".

Согласно оперативным данным о работе энергосистемы, из-за снижения температуры возросло потребление электроэнергии почти на 4%. В течение этого времени больше электроэнергии генерировали атомные и гидроэлектростанции, а также возобновляемые источники. Уменьшили генерацию ТЭС, так как у них по состоянию на 15 ноября запасов угля вдвое меньше, чем должно быть – 378 тыс. тонн .

Издание "Комментарии" напоминает, что один из предыдущих министров энергетики решил энергетические проблемы таким способом, что сейчас находится под следствием. Больше об этом можно прочесть по ссылке.

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