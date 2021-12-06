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Главная Новости Энергия 2021 В Украине снова подорожал импортный газ
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В Украине снова подорожал импортный газ

Цена газа составила 730,65 долларов за кубометр

сегодня, 15:15
Автор:

Валерия Ивлева
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В ноябре 2021 года в Украине выросла цена импортируемого газа. Цена составила 730,65 долларов или 19,26 тыс. гривен за тысячу кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

В Украине снова подорожал импортный газ

В Министерстве экономики сообщили о подорожании природного газа, фото: открытые источники

По сравнению с предыдущим месяцем (685,67 долл.) цена голубого топлива выросла на 6,5%. Такой рост обусловлен расчетом государственной таможенной службы, которая просчитала сложившуюся новую цену в процессе таможенного оформления ввозимого газа в период с 1 по 30 ноября 2021 года.

При этом в ноябре 2020 года цена газа составила 182,5 долларов за кубометр, что в четыре раза меньше, чем в ноябре этого года.

Если сравнивать с Европой, то после последних скачков цен на бирже, уже имевших предельный показатель (почти 2 тыс. долларов за кубометр), цена остановилась на показателе 1,45 тыс. долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

Напомним, что ранее на портале "Комментарии" сообщалось, что большая часть потребителей может получать голубое топливо по цене свыше 30 грн за куб , если члены Национальной комиссии, выполняющей регулирование в области энергетики и направления коммунальных услуг, не одобрят машинальный перевод домохозяйств в Газоснабжающую компании "Нафтогаз Украины".

А также за последний месяц осени из хранилищ Украины было выгружено 2 млрд. кубометров голубого топлива , что на 11% больше, чем за тот же период прошлого года. В преддверии сезона отопления 2021/2022 из украинских подземных хранилищ выбрали 2,7 млрд кубометров газа. По объявленным данным, такой очень высокий уровень, когда отбирается газ как раз в начале каждого сезона, потому что иностранные заказчики таких услуг продали свои запасы газа и теперь нуждаются.




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Источник: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=f3cafa62-1b70-4745-9c12-2b377597f2e6&title=SeredniaMitnaVartistImportnogoPrirodnogoGazu-SchoSklalasiaUProtsesiYogoMitnogoOformlenniaPidChasVvezenniaNaTeritoriiuUkraini-z01-11-2021-Po30-10-2021-
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