ЕС готов к прекращению поставок российского газа, - еврокомиссар

Европейский Союз готов к полному отказу от поставок российского газа. В объединенной Европе активно работают над наполнением топливных хранилищ в преддверии отопительного сезона. В этом заверил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони, передают "Комментарии" со ссылкой на NDTV .

газ ЕС

Как пояснил Джентилони, запасы газа в Евросоюзе составляют около 80%. Таких показателей удалось добиться благодаря диверсификации поставок. При этом, говорит еврокомиссар, ситуация в разных странах отличается.

“Мы хорошо подготовлены противостоять экстремальному использованию Россией газового шантажа. Мы не боимся решений Путина. Конечно, мы просим россиян соблюдать контракты, но если они этого не сделают, мы готовы реагировать”, — заявил чиновник.

Напомним, министры финансов стран Большой семерки (G7) на встрече 2 сентября договорились о введении предельных цен на российскую нефть. Этот процесс планируется завершить к 5 декабря.

В свою очередь, в Кремле пригрозили , что не будут продавать нефть государствам, которые решат установить какое-либо ограничение на цену российских энергоресурсов.

Добавим, что в G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Можно ли считать ограничение цен на российские энергоносители новым, более действенным пакетом санкций – читайте в "Комментариях".

На фоне отказа международного сообщества от российского газа украинский "Нафтогаз" планирует увеличить добычу энергетических ресурсов и таким шагом обеспечить Европу. По словам председателя правления "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко, Украина, в частности, сможет производить 10 млрд кубометров газа из биомассы. Эта цифра совпадает с тем, что Украину экспортировала в ЕС.

Вместе с тем, отопительный сезон в самой Украине обещает быть непростым. В "Нафтогазе" рекомендуют украинцам заранее приобрести одеяла и теплые вещи, поскольку средняя температура в жилых помещениях будет не выше 20 градусов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!