Сможет ли Украина пройти отопительный сезон, еще и поддержать Европу – какие трудности и риски

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 30 июня заявил, что за счет экспорта украинской электроэнергии в Европу может быть замещена часть газа РФ, который потребляют европейцы, а значит, речь идет о безопасности ЕС. Действительно ли это настолько значимый шаг? Какие проблемы сейчас наблюдаются в нашей энергосистеме? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

ТЭС. Фото: из открытых источников

Нам нужно максимально использовать украинскую электроэнергетику

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency) Игорь Черкашин поясняет:

"Безусловно, работа в синхронном режиме с европейской энергосистемой – большой шаг вперед, к которому Украина давно стремилась. И это можно только приветствовать. Правда, вряд ли объемы электроэнергии, которые поставляются сейчас с Украины, существенно повлияют на сокращение потребление газа в Европе. Однако всё равно в некой мере снизят газовую зависимость европейцев от РФ".

У тех же немцев есть план экономии энергоресурсов, в котором они используют все кирпичики, из которых складывается общее потребление газа. И замещение его электроэнергией – один из таких кирпичиков, подчеркивает эксперт.

"В отличие от Украины, – продолжает Игорь Черкашин, – которая почему-то привыкла всё измерять некими гигантскими проектами. Если какое-то решение мы принимаем, почему-то считаем, что оно – панацея. И спасет от всего. Такого в современно мире нет. Надо использовать все мероприятия, которые позволяют получить конечный результат, а именно – сокращение газовой зависимости".

Эксперт акцентирует, что в Украине есть проблема баланса электроэнергии и газа. И нам надо принимать оперативные меры по сокращению потребления газа. Чтобы максимально обеспечить собственные потребности для прохождения отопительного сезона, который обещает быть очень сложным.

"Чем большее будем использовать электроэнергии, тем больше сохранится природный газ для решения задач отопления в тех места, где невозможна его замена на что-то другое, – поясняет Игорь Черкашин. – Неоднократно писал и говорил, что нам нужно максимально использовать украинскую электроэнергетику для этих нужд. Но это не значит, что мы сможем электроэнергией заменить всё потребление газа, например, для отопления. Это нереально. Однако частично это сделать можно".

При этом следует понимать, акцентирует эксперт, что основная проблема сейчас – захваченная россиянами в Энергодаре Запорожская АЭС, возможность ее работы в единой энергосистеме на полную мощность.

"Если эти мощности не будут возвращены к отопительному сезону, это может стать существенной проблемой зимой, – предупреждает Игорь Черкашин. – Нужно искать пути военного решения данной ситуации. Тогда можно будет говорить и об относительном балансе энергоресурсов, имеющихся в нашем распоряжении в преддверии нового отопительного сезона".

На данный момент непонятен собственный энергетический баланс страны, учитывая, что крупные электростанции находятся на оккупированных территориях

По мнению эксперта по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Дениса Саквы, сложно сейчас сказать, сколько газа сможет заместить Украина. Потому есть неопределенности с объемами экспорта.

"Экспорт 800 мегаватт (МВт) ровным графиком в течение года позволил бы сэкономить около 700 миллионов кубометров газа. До конца года объемы экспорта хотят довести до 1,6 гигаватт (ГВт), что позволило бы удвоить объемы годовой экономии. Но на данный момент непонятен собственный энергетический баланс страны, учитывая, что крупные электростанции находятся на оккупированных территориях или в зоне боевых действий", – отмечает Денис Саква.

По его словам, речь о Запорожской ТЭС, Запорожской АЭС, Каховской ГЭС, Углегорской ТЭС.

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