Если не будет новых разрушений инфраструктуры, Украина способна пройти зиму без отключения света, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Зимой в Украине возможны отключения света. Фото из открытых источников

Министр критически оценил отчет ООН о том, что этой зимой в Украине возможны отключения света продолжительностью от 4 до 18 часов в сутки.

"Мы вызвали их представителей, чтобы понять, откуда такие расчеты. Оказалось, что у них нет реальных аргументов", – заявил Герман Галущенко.

По словам министра, этой зимой может не быть отключений света, если россияне не повредят функционирующие энергообъекты.

Герман Галущенко добавил, что надежную защиту электростанций от российских ракет может обеспечить только ПВО, поскольку вражеская атака 26 августа показала, что стационарные системы защиты второго уровня не способны полностью защитить энергообъекты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отсутствие реальных приговоров за коррупционные действия, направленные на избегание мобилизации военнообязанными, представляет угрозу для государства. "Ситуация с отсутствием ни одного реального тюремного приговора по коррупции в медико-социальных экспертных комиссиях — это приговор самому государству. Эти дела должны стать показательным примером, что так делать нельзя. Зато стали примером, что так можно и нужно делать, потому что за это ничего не будет", — заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если власть как можно быстрее не примет кардинальные решения, ситуация на линии боевого столкновения может стать катастрофической для Украины, заявил бывший заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос. "Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас есть в стране", — подчеркнул генерал.