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Украина экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует

Украине удалось возобновить экспорт электроэнергии

сегодня, 07:45
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Недилько Ксения

В октябре чистый экспорт электроэнергии стал положительным: Украина экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра экономических стратегий.

Украина экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует

Иллюстративное фото

Импорт все еще сохраняется в отдельные часы, когда объем внутреннего потребления наибольший, но в другие части суток мы можем экспортировать больше электроэнергии.

В сентябре Украина импортировала 436,7 ГВтч электроэнергии, а экспортировала только 0,8 ГВтч. Даже учитывая существующие технические ограничения импорта (до 1,7 ГВт мощности), его можно еще существенно нарастить, до примерно 1200 ГВт·ч в месяц.

Это стало возможным благодаря снижению внутреннего потребления и завершению ремонта энергоблока на одной из атомных электростанций.

По данным Минэнерго, энергосистема остается сбалансированной. Однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, затрудняющим ее работу.

Идет активное восстановление энергообъектов и подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду.

Украина экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Зеленский раскрыл масштабы разрушения энергосистемы Украины

На состоявшихся 25 сентября дебатах Генеральной ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резким обвинением в адрес россии. Он заявил, что российская армия намеренно уничтожила большинство украинских тепловых электростанций и значительную часть гидроэлектростанций, что привело к катастрофическому снижению энергетических мощностей страны.

Зеленский подчеркнул, что 80% энергосистемы Украины разрушены, ставя страну в чрезвычайно сложное положение на пороге зимы.

"Представьте, пожалуйста, вашу страну с разрушенной на 80% энергосистемой. С такими масштабами разрушений, что это будет при жизни?", — отметил Зеленский. Президент отметил, что действия россии являются попыткой принудить Украину к "миру" на условиях Кремля, лишая страну основных ресурсов для выживания и обороны. Он призвал международные организации и страны-партнеры поддержать Украину в это критическое время, в частности помочь восстановить разрушенную инфраструктуру.



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