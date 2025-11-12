logo

Будут ли выключать свет 13 ноября: в Укрэнерго обнародовали планы на четверг
Будут ли выключать свет 13 ноября: в Укрэнерго обнародовали планы на четверг

Компания Укрэнерго обнародовала планы по отключениям света в регионах Украины 13 ноября

12 ноября 2025, 18:11
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В четверг, 13 ноября, в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения потребления. В Укрэнерго подчеркнули, что причина остается неизменной – последствия массированных российских ракетно-дроновых ударов по украинским объектам энергетики.



Отключение света. Фото: из открытых источников

Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 – объемом от двух до четырех очередей. На протяжении всех суток будут применяться также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", — отметили в Укрэнерго.

По данным энергетиков, потребление электроэнергии в Украине остается высоким. Утром 12 ноября оно было на таком же уровне, как и в предыдущий день. Суточный максимум потребления накануне зафиксирован вечером.

"Ограничьте пользование мощными электроприборами, перенесите энергоемкие процессы на ночное время, когда нагрузка на энергосистему меньше. Экономное потребление электроэнергии каждым потребителем – будет способствовать меньшей продолжительности времени вынужденных отключений", — добавили в Укрэнерго.

Как писал портал "Комментарии", в декабре 2025 года Европейский Союз планирует увеличить предельный объем поставок электроэнергии в Украину – с нынешних 2100 МВт до 2300 МВт в месяц.

В Укрэнерго заверили, что это обеспечит возможность получать поддержку от партнеров в любой момент, когда у энергосистемы будет возникать дефицит мощностей.



Источник: https://t.me/Ukrenergo/4304
