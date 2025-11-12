Чи вимикатимуть світло 13 листопада: в Укренерго оприлюднили плани на четвер

У четвер, 13 листопада, у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження споживання. В Укренерго наголосили, що причина залишається незмінною — наслідки масованих російських ракетно-дронових ударів по українських об’єктах енергетики.

Вимкнення світла. Фото: з відкритих джерел

Графіки погодинних відключень діятимуть із 00:00 до 23:59 – обсягом від двох до чотирьох черг. Впродовж усієї доби застосовуватимуть також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", — зазначили в Укренерго.

За даними енергетиків, споживання електроенергії в Україні нині залишається високим. На ранок 12 листопада воно було на такому ж рівні, як і попереднього дня. Добовий максимум споживання напередодні був зафіксований увечері.

"Обмежте користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше. Ощадливе споживання електроенергії кожним споживачем – сприятиме меншій тривалості часу вимушених відключень", — додали в Укренерго.

Як писав портал "Коментарі", у грудні 2025 року Європейський Союз планує збільшити граничний обсяг постачання електроенергії до України — з нинішніх 2100 МВт до 2300 МВт на місяць.

В Укренерго запевнили, що це забезпечить можливість отримувати підтримку від партнерів у будь-який момент, коли в енергосистемі виникатиме дефіцит потужностей.