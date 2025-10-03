Враг нанес удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях, в том числе по объектам газотранспортной инфраструктуры. Специалисты работают над ликвидацией последствий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минэнерго.

Что делается с энергосистемой Украины после массированного обстрела

Там подчеркивают, что не применяются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы.

По состоянию на 3 октября, в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии.

Ведется комплексная подготовка энергетической инфраструктуры к отопительному сезону: производятся ремонтные работы на объектах, формируются резервы оборудования и источников питания, усиливается защита критических объектов. Все это направлено на обеспечение стабильного снабжения света и тепла для населения и бизнеса.

" Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему ", – подчеркивают в Министерстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 3 октября (с 20:00 2 октября) противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования, всего – 416 средств воздушного нападения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию воздушных сил ВСУ. Отмечается, что именно баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 сбить не удалось после того, как РФ их модифицировала.

Всего для удара по населенным пунктам Украины было применено:

- 381 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ;

- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

- 21 крылатую ракету Искандер-К;

- 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Основное направление удара – объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.