Ворог завдав ударів ракетами та безпілотниками по низці об’єктів енергетики в кількох областях, зокрема по об’єктах газотранспортної інфраструктури. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Міненерго.

Що робиться з енергосистемою України після масованого обстрілу

Там наголошують, що застосовуються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Станом на 3 жовтня в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії.

Ведеться комплексна підготовка енергетичної інфраструктури до опалювального сезону: здійснюються ремонтні роботи на об’єктах, формуються резерви обладнання та джерел живлення, посилюється захист критичних об’єктів. Все це спрямовано на забезпечення стабільного постачання світла й тепла для населення та бізнесу.

" Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему ", – наголошують в Міністерстві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 3 жовтня (із 20:00 2 жовтня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 416 засобів повітряного нападу. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію повітряних Сил ЗСУ. Зазначається, що саме балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 збити не вдалося, після того, як РФ їх модифікувала.

Усього для удару по населених пунктах України було застосовано:

- 381 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф.;

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

- 21 крилату ракету Іскандер-К;

- 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.