Враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Харьковщины и Сумщины. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям. Принимаются все необходимые меры по поддержанию стабильной работы энергосистемы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минэнерго.

Что делается с энергосистемой в Украине: где действуют графики отключений

По состоянию на 14 октября из-за последствий предыдущих российских ударов по энергообъектам региона – на утро "Черниговоблэнерго" применяет графики почасовых отключений объемом трех очередей. В других областях меры ограничения не применяются.

"Подготовка к зимнему периоду продолжается: производятся ремонтные и восстановительные работы на энергетических объектах, формируются запасы ресурсов и усиливается защита критической инфраструктуры, чтобы гарантировать бесперебойную поставку электроэнергии и тепла населению. Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", – отмечают в Министерстве энергетики.

По данным НЭК "Укрэнерго", потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 14 октября, на 8:30, оно было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня – в понедельник. Содержание облачной погоды в большинстве регионов Украины приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций. А снижение температуры воздуха на всей территории нашего государства обуславливает дополнительную нагрузку на энергосистему из-за использования электрообогревателей перед началом отопительного сезона.

Вчера 13 октября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,1% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня, когда не применялись меры ограничения – в четверг, 9 октября. Причина таких изменений – похолодание по всей территории Украины.

"Необходимость в экономном энергопотреблении текущих суток сохраняется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 16:00 до 22:00. Внимание! Ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", – призывают в "Укрэнерго".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что при массовом отключении света в результате вражеских обстрелов, а также при применении графиков отключения света с проблемой зарядки электромобилей столкнутся их владельцы.