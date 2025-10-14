Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. Вживаються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Міненерго.

Що робиться з енергосистемою в Україні: де діють графіки відключень

Станом на 14 жовтня через наслідки попередніх російських ударів по енергооб’єктах регіону – на ранок "Чернігівобленерго" застосовує графіки погодинних відключень обсягом трьох черг. В інших областях заходи обмеження наразі не застосовуються.

"Підготовка до зимового періоду триває: здійснюються ремонтні та відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах, формуються запаси ресурсів і посилюється захист критичної інфраструктури, щоб гарантувати безперебійне постачання електроенергії та тепла населенню. Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", – наголошують в Міністерстві енергетики.

За даними НЕК "Укренерго", споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 14 жовтня, станом на 8:30, воно було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього дня – в понеділок. Утримання хмарної погоди у більшості регіонів України зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. А зниження температури повітря на всій території нашої держави обумовлює додаткове навантаження на енергосистему через використання електрообігрівачів перед початком опалювального сезону.

Вчора, 13 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,1% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня, коли не застосовувались заходи обмеження – у четвер, 9 жовтня. Причина таких змін – похолодання на всій території України.

"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні поточної доби зберігається. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 16:00 до 22:00. Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", – закликають в "Укренерго".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що при масовому відключенні світла у наслідок ворожих обстрілів, а також при застосуванні графіків відключення світла, із проблемою зарядки електромобілів стикнуться їх власники.