В Украине из-за обстрелов в некоторых регионах наблюдается сложная ситуация в энергосистеме, из-за чего украинцев просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 10:00 до 22:00. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Укрэнерго.

Что сейчас делается с энергосистемой Украины: будут ли графики отключений

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛЕЙ

В результате атак вражеских ударных БПЛА – на утро обесточены потребители в нескольких областях. Самая сложная ситуация в Сумской и Черниговской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное оборудование. Аварийно-восстановительные работы уже начались. В приоритете – питание критической инфраструктуры и коммунально-бытовых потребителей.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление электроэнергии показывает тенденцию к росту. Сегодня, 2 октября, по состоянию на 9:30, оно было на 2,1% выше, чем в это же время предыдущего дня – в среду. Причина – содержание облачной погоды с осадками почти на всей территории Украины, а также существенное снижение температуры в большинстве регионов. Это приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующему росту уровня энергопотребления из общей сети.

Вчера 1 октября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,4% ниже максимум предыдущего дня – во вторник, 30 сентября.

"Сегодня остается необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 10:00 до 22:00.

Напомним, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Внимание! Ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", – отмечают в Укрэнерго.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что армия РФ начала целенаправленно поражать объекты атомной энергетики в Украине – накануне под сильным ударом оказалась Черниговская область. Об этом в эфире сообщил военный эксперт Михаил Жирохов. По его словам, сейчас в Чернигове и области фактически отсутствует стабильное электроснабжение: действуют графики подачи 6/3 и пока нет предпосылок для улучшения.