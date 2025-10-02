В Україні через обстріли в деяких регіонах спостерігається складна ситуація в енергосистемі, через що українців просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 10:00 до 22:00. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Укренерго.

Що зараз робиться з енергосистемою України: чи будуть графіки відключень

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок атак ворожих ударних БПЛА – на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи уже розпочались. В пріоритеті – заживлення критичної інфраструктури і комунально-побутових споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 2 жовтня, станом на 9:30, воно було на 2,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причина – утримання хмарної погоди з опадами майже на всій території України, а також – суттєве зниження температури у більшості регіонів. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 1 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,4% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 30 вересня.

"Сьогодні залишається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 10:00 до 22:00.

Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", – наголошують в Укренерго.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що армія РФ почала цілеспрямовано вражати об’єкти атомної енергетики в Україні — напередодні під сильним ударом опинилася Чернігівська область. Про це в ефірі повідомив військовий експерт Михайло Жирохов. За його словами, нині в Чернігові та області фактично відсутнє стабільне електропостачання: діють графіки подачі 6/3, і поки немає передумов для поліпшення.