Энергетика начинает "сыпаться": блэкаут в одном из регионов Украины и угроза тотальной катастрофы

Российские войска пытаются "выбить" энергетику Украины. Эксперты предполагают, что цель врага – разбалансировать систему и вызвать каскадную аварию, которую принято называть блэкаутом.

Блэкаут. Фото портал "Комментарии"

Так в АО "Полтаваоблэнерго" сообщили о возникновении форс-мажорных обстоятельств 8 ноября 2025 (около 5 часов утра). Заявили, что проблемы возникли в связи с военными действиями, чрезвычайными, неотвратимыми и объективными обстоятельствами.

"По данным обстоятельства, у Общества стала отсутствовать возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы, в том числе надлежащего качества", — пояснили в компании.

А это, как отметили в Обществе, делает невозможным "в установленный срок и в соответствии с установленными стандартами качества выполнения Обществом обязательств согласно действующим договорам о предоставлении услуг по распределению электрической энергии".

Учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко прокомментировал заявление облэнерго о форс-мажорных обстоятельствах.

"А это уже речь, о полноценном региональном блэкауте внутри страны. Компания не может получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы, в том числе должного качества", — пояснил он.

В Верховной Раде тотальный блэкаут не предсказывают. Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что катастрофы общенационального масштаба не предусматривает.

Народный депутат пояснил, что блэкаут – это стихийный, неуправляемый процесс потери единства энергосистемы, когда начинают срабатывать автоматические или ручные аварийные отключения из-за падения частоты и других критических параметров.

Подобное уже случалось – 23 ноября 2022 года, после массированных российских ракетных атак, прежде всего по узловым подстанциям "Укрэнерго".

"Но, и это подтвержденный факт, причиной блэкаута были не только удары врага, но и ошибки руководства. Тогда не было должной подготовки, не проведены нужные моделирования, не отработаны командные решения. Поэтому наряду с объективным фактором — российской агрессией — существовал и субъективный фактор неподготовленности украинских".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Марьяна Безуглая указала, где будет тотальный блэкаут.







