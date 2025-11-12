Энергетика начинает "сыпаться": блэкаут в одном из регионов Украины и угроза тотальной катастрофы

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Российские войска пытаются "выбить" энергетику Украины. Эксперты предполагают, что цель врага – разбалансировать систему и вызвать каскадную аварию, которую принято называть блэкаутом.
Блэкаут. Фото портал "Комментарии"
Так в АО "Полтаваоблэнерго" сообщили о возникновении форс-мажорных обстоятельств 8 ноября 2025 (около 5 часов утра). Заявили, что проблемы возникли в связи с военными действиями, чрезвычайными, неотвратимыми и объективными обстоятельствами.
А это, как отметили в Обществе, делает невозможным "в установленный срок и в соответствии с установленными стандартами качества выполнения Обществом обязательств согласно действующим договорам о предоставлении услуг по распределению электрической энергии".
Учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко прокомментировал заявление облэнерго о форс-мажорных обстоятельствах.
В Верховной Раде тотальный блэкаут не предсказывают. Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что катастрофы общенационального масштаба не предусматривает.
Народный депутат пояснил, что блэкаут – это стихийный, неуправляемый процесс потери единства энергосистемы, когда начинают срабатывать автоматические или ручные аварийные отключения из-за падения частоты и других критических параметров.
Подобное уже случалось – 23 ноября 2022 года, после массированных российских ракетных атак, прежде всего по узловым подстанциям "Укрэнерго".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Марьяна Безуглая указала, где будет тотальный блэкаут.