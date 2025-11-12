Енергетика починає “сипатися”: блекаут в одному з регіонів України та загроза тотальної катастрофи

Російські війська намагаються “вибити” енергетику України. Експерти припускають, що мета ворога — розбалансувати систему та спричинити каскадну аварію, яку заведено називати блекаутом.

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

Так в АТ “Полтаваобленерго” повідомили про виникнення форс-мажорних обставин 8 листопада 2025 року (близько 5 години ранку). Заявили, що проблеми виникли у зв’язку з військовими діями, які є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами.

“Через дані обставини, у Товариства стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об’єднаної енергетичної системи, у тому числі належної якості”, — пояснили в компанії.

А це, як зазначили в Товаристві, унеможливлює “у встановлений термін та відповідно до встановлених стандартів якості виконання Товариством зобов’язань згідно з чинними договорами про надання послуг з розподілу електричної енергії”.

Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко прокоментував заяву обленерго про форс-мажорні обставини.

“А це вже мова, про повноцінний регіональний блекаут всередині країни. Компанія не може отримувати електричну енергію з об'єднаної енергетичної системи, у тому числі належної якості”, — пояснив він.

У Верховній Раді тотальний блекаут не прогнозують. Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що катастрофи загальнонаціонального масштабу не передбачає.

Народний депутат пояснив, що блекаут — це стихійний, некерований процес втрати єдності енергосистеми, коли починають спрацьовувати автоматичні або ручні аварійні відключення через падіння частоти та інші критичні параметри.

Подібне вже траплялося — 23 листопада 2022 року, після масованих російських ракетних атак, насамперед по вузлових підстанціях "Укренерго".

“Але, і це підтверджений факт, причиною блекауту були не лише удари ворога, а й помилки керівництва. Тоді не було належної підготовки, не проведено потрібних моделювань, не відпрацьовано командних рішень. Тож поряд з об’єктивним чинником — російською агресією — існував і суб’єктивний фактор непідготовленості українських енергетичних структур”, — наголосив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народна депутатка Мар'яна Безугла вказала, де буде тотальний блекаут.







