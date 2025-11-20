Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE отметил, что новой генерации вводится недостаточно, а масштабы вражеских ударов значительно превышают возможности восстановления.

Если зима будет холодной – графики отключений будут еще длиннее – нардеп

Особую проблему он видит в неправильном определении критических объектов: некоторые больницы Черкасской области, по словам нардепа, не внесены в перечень, так как подключены к большим линиям, где потребление других абонентов в разы превышает потребление самой больницы. Поэтому больницы "ставят в очередь" на питание или вообще выключают.

"Важно, чтобы сегодня правильно определили критерии и областные военные администрации, и министерства для того, чтобы в первую очередь больницы были обозначены как объекты критической инфраструктуры", — подчеркнул политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что графики отключений света в Украине могут действовать на протяжении всей зимы. Если же будут сильные морозы, продолжительность отключений может стать даже больше, чем сейчас. Вместе с тем, энергетики работают над тем, чтобы отключения были минимальными. Об этом в интервью сказал председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко.

"Готовиться надо всегда к худшему сценарию", — отметил он.

По словам руководителя Укрэнерго, прогнозы о том, что графики отключений будут действовать всю зиму, вполне реальны.

"Потенциально — это возможно. Война не закончена. Могу только заверить, что мы делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", — сказал Зайченко.

По его словам, ограничения этой осенью начинались с промышленности, но сейчас в регионах Украины действуют три, а в некоторые часы четыре очереди графиков почасовых отключений для населения.