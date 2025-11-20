Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE зазначив, що нової генерації вводиться недостатньо, а масштаби ворожих ударів значно перевищують можливості відновлення.

Якщо зима буде холодною – графіки відключень будуть ще довшими – нардеп

Особливу проблему він бачить у неправильному визначенні критичних об’єктів: деякі лікарні на Черкащині, за словами нардепа, не внесені до переліку, бо під’єднані до великих ліній, де споживання інших абонентів у рази перевищує споживання самої лікарні. Через це лікарні "ставлять у чергу" на живлення або взагалі вимикають.

"Важливо, щоб сьогодні правильно визначили критерії й обласні військові адміністрації, і міністерства для того, аби в першу чергу лікарні були позначені, як об'єкти критичної інфраструктури", – наголосив політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що графіки відключень світла в Україні можуть діяти впродовж усієї зими. Якщо ж будуть сильні морози, тривалість відключень може стати навіть більшою ніж зараз. Разом з тим енергетики працюють над тим, щоб відключення були мінімальними. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова правління Укренерго Віталій Зайченко.

"Готуватись треба завжди до гіршого сценарію", — зазначив він.

За словами керівника Укренерго, прогнози про те, що графіки відключень діятимуть усю зиму, цілком реальні.

"Потенційно — це можливо. Війна не закінчена. Можу тільки запевнити, що ми робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", — сказав Зайченко.

За його словами, обмеження цієї осені починалися із промисловості, але зараз у регіонах України діють три, а в деякі години чотири черги графіків погодинних відключень для населення.