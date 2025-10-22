С целью заживления долго обесточенных потребителей – в части регионов вместо применявшихся ранее аварийных вводятся графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО). Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Города Украины остались без света: введены графики почасовых отключений

Узнать время и продолжительность обесточений по вашему адресу – на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе.

В части областей – продолжают действовать обусловленные последствиями российской атаки аварийные отключения.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – отмечают в Укрэнерго.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью российская оккупационная армия атаковала Украину: били по энергосистеме, из-за чего по областям будут введены ограничения.

По данным Укрнерего, потребление электроэнергии остается высоким. Украинцев просят потреблять электроэнергию бережливо, у кого она есть. Из-за масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру – на утро в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения.

Из-за поврежденного врагом оборудования – самой сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях. Также есть атакованные энергообъекты и обесточенные потребители в других областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как это разрешила ситуация безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть поврежденное оборудование в работу.