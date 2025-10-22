З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – у частині регіонів замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Міста України залишилися без світла: введено графіки погодинних відключень

Дізнатись час і тривалість знеструмлень за вашою адресою – можете на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

У частині областей – продовжують діяти зумовлені наслідками російської атаки аварійні відключення.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – наголошують в Укренерго.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі російська окупаційна армія атакувала Україну: били по енергосистемі, через що по областях будуть введені обмеження.

За даними Укрнерего, споживання електроенергії залишається високим. Українців просять споживати електроенергію ощадливо, у кого вона є. Через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру – на ранок у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення.

Через пошкоджене ворогом обладнання – найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Також є атаковані енергооб’єкти та знеструмлені споживачі в інших областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене устаткування в роботу.