Графики отключения света: что делается по областям
commentss НОВОСТИ Все новости

Графики отключения света: что делается по областям

Продолжается ликвидация последствий массированного российского удара по критической инфраструктуре страны

10 ноября 2025, 15:03
Автор:
Недилько Ксения

После ударов по энергосистеме профильные службы восстанавливают тепло- и водоснабжение. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Он сообщил подробную информацию по наиболее пострадавшим регионам.

Полтава. Запущены котельные, работают водозаборы и очистные сооружения, поэтому люди – с водой. Школы, садики, больницы работают в штатном режиме. Электротранспорт вышел на маршруты, участки с плановыми отключениями дублируются автобусами.

Харьковская область. Водоснабжение обеспечено, тепло уже 72% жителей. Восстановительные работы еще продолжаются. На поврежденных объектах критической инфраструктуры продолжается обследование оборудования и устранение повреждений. Метрополитен работает, а также предусмотрены дополнительные маршруты наземного транспорта.

Днепропетровщина. В Павлограде из-за повреждений систем электроснабжения в результате вражеской атаки была остановлена часть котельных. Подключено уже 30%, пусковые работы продолжаются.

В целом по Украине с централизованным отоплением 67% жилых домов и 84% объектов социальной сферы. Органы местного самоуправления продолжают подключать объекты к теплу.

Все службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу систем. Спасибо всем коммунальщикам, ремонтным бригадам, энергетикам, которые ежедневно возвращают украинцам тепло, воду и свет даже под обстрелами", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина почти полностью без света, применяются очень жесткие графики по областям. Однако Россия цинично отмечает, что сегодня ночью российский удар был направлен по военным целям, а обстрелы ведутся в ответ на атаки Украины. Об этом пишут во враждебном Министерстве обороны РФ.



