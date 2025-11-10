logo_ukra

Графіки відключення світла: що робиться по областях
commentss НОВИНИ Всі новини

Графіки відключення світла: що робиться по областях

Триває ліквідація наслідків масованого російського удару по критичній інфраструктурі країни

10 листопада 2025, 15:03
Автор:
Недилько Ксения

Після ударів по енергосистемі профільні служби відновлюють тепло- та водопостачання. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Графіки відключення світла: що робиться по областях

Графіки відключення світла: що робиться по областях

Він повідомив детальну інформацію по найбільш постраждалих регіонах.

Полтавщина. Запущені котельні, працюють водозабори та очисні споруди, тож люди – з водою. Школи, садочки, лікарні працюють у штатному режимі. Електротранспорт вийшов на маршрути, ділянки з плановими відключеннями дублюються автобусами. 

Харківщина. Водопостачання забезпечене, тепло вже мають 72% мешканців. Відновлювальні роботи ще тривають. На пошкоджених об'єктах критичної інфраструктури продовжується обстеження обладнання та усунення пошкоджень. Метрополітен працює, також передбачені додаткові маршрути наземного транспорту.

Дніпропетровщина. У Павлограді через пошкодження систем електропостачання внаслідок ворожої атаки була зупинена частина котелень. Вже підключено 30%, пускові роботи продовжуються.

"Загалом по Україні із централізованим опаленням 67% житлових будинків та 84% об'єктів соціальної сфери. Органи місцевого самоврядування продовжують підключати обʼєкти до тепла.

Усі служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу систем. Дякуємо усім комунальникам, ремонтним бригадам, енергетикам, які щодня повертають українцям тепло, воду і світло навіть під обстрілами", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна майже повністю без світла, застосовуються дуже жорсткі графіки по областях. Проте Росія цинічно наголошує, що сьогодні вночі російський удар було спрямовано по військовим цілям, а обстріли ведуться у відповідь на атаки України. Про це пишуть у ворожому Міністерстві оборони РФ.



