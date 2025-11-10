logo

BTC/USD

104742

ETH/USD

3590.03

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Энергия 2025 К шести знакам Зодиака могут вернуться бывшие: чем особенный ретроградный Меркурий в ноябре
commentss НОВОСТИ Все новости

К шести знакам Зодиака могут вернуться бывшие: чем особенный ретроградный Меркурий в ноябре

В ноябре ретроградный Меркурий может вернуть в жизнь шести знаков Зодиака их бывших вместе с незавершенными историями и старыми эмоциями

10 ноября 2025, 00:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

С 9 по 29 ноября 2025 Меркурий будет двигаться в обратном направлении — сначала через знак Стрельца, а затем через Скорпиона. По словам таролога Anton Tarology, этот период может стать временем возвращения прошлых отношений и завершения старых историй для некоторых знаков Зодиака.

К шести знакам Зодиака могут вернуться бывшие: чем особенный ретроградный Меркурий в ноябре

Ретроградный Меркурий ноябрь 2025

Первые десять дней (до 19 ноября) планета будет находиться в Стрельце — тогда следует сохранять спокойствие: прошлое вряд ли будет напоминать о себе.

После 19 ноября, когда Меркурий перейдет в Скорпиона, активизируются глубокие эмоции и страсти. Именно тогда, по словам эксперта, в двери многих могут постучать бывшие.

Ретроградный Меркурий – это период переосмысления, подведения итогов и возвращения к незавершенным делам. Планета отвечает за коммуникацию, мышление, новости и документы, поэтому в настоящее время возможны задержки, ошибки или неожиданные повороты.

Anton Tarology предостерегает: в период ретроградности не стоит подписывать важные соглашения, проходить косметологические или стоматологические процедуры и делать уколы красоты. Все перемены лучше отложить до декабря.

Кому звезды прочат возвращение прошлых чувств

  • Овны могут столкнуться с возвращением старых знакомых, иностранных партнеров или даже бывших. В центре внимания – обучение и изменение ценностей.
  • У тельцов есть шанс наладить финансовые дела и, возможно, возобновить отношения с человеком из прошлого.
  • Близнецы рискуют вернуться в старые эмоциональные истории или получить предложение "начать все сначала".
  • Раки могут снова работать с бывшими клиентами или коллегами, а после 19 ноября возобновить общение с экс-партнерами.
  • Львы столкнутся с возвращением людей из прошлого или переосмыслением нынешних отношений.
  • Девы могут ощутить необходимость разобраться в отношениях с семьей, а также получить известие от бывших.


Для остальных знаков ретроградный Меркурий проявится в финансовых вопросах, карьере или внутренних переменах, но общей темой останется возвращение к незавершенным делам и людям, с которыми когда-то были эмоциональные связи.

Напомним, что астрология, тарология, нумерология и другие подобные практики не являются наукой. Они носят развлекательный характер и не должны рассматриваться как надежный инструмент для принятия решений. В вопросах психологии или здоровья следует обращаться к специалистам.

Напоминаем, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Солнце зафиксировали сильную вспышку, которая может повлечь за собой геомагнитные бури на Земле уже в ближайшие дни — сообщили в Центре прогнозирования космической погоды NOAA.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/lite/astrology/retrogradnyy-merkuriy-2025-prognoz-dlya-znakov-zodiaka-s-9-po-29-noyabrya-13190217.html
Теги:

Новости

Все новости