К шести знакам Зодиака могут вернуться бывшие: чем особенный ретроградный Меркурий в ноябре

С 9 по 29 ноября 2025 Меркурий будет двигаться в обратном направлении — сначала через знак Стрельца, а затем через Скорпиона. По словам таролога Anton Tarology, этот период может стать временем возвращения прошлых отношений и завершения старых историй для некоторых знаков Зодиака.

Ретроградный Меркурий ноябрь 2025

Первые десять дней (до 19 ноября) планета будет находиться в Стрельце — тогда следует сохранять спокойствие: прошлое вряд ли будет напоминать о себе.



После 19 ноября, когда Меркурий перейдет в Скорпиона, активизируются глубокие эмоции и страсти. Именно тогда, по словам эксперта, в двери многих могут постучать бывшие.

Ретроградный Меркурий – это период переосмысления, подведения итогов и возвращения к незавершенным делам. Планета отвечает за коммуникацию, мышление, новости и документы, поэтому в настоящее время возможны задержки, ошибки или неожиданные повороты.

Anton Tarology предостерегает: в период ретроградности не стоит подписывать важные соглашения, проходить косметологические или стоматологические процедуры и делать уколы красоты. Все перемены лучше отложить до декабря.

Кому звезды прочат возвращение прошлых чувств

Овны могут столкнуться с возвращением старых знакомых, иностранных партнеров или даже бывших. В центре внимания – обучение и изменение ценностей.

У тельцов есть шанс наладить финансовые дела и, возможно, возобновить отношения с человеком из прошлого.

Близнецы рискуют вернуться в старые эмоциональные истории или получить предложение "начать все сначала".

Раки могут снова работать с бывшими клиентами или коллегами, а после 19 ноября возобновить общение с экс-партнерами.

Львы столкнутся с возвращением людей из прошлого или переосмыслением нынешних отношений.

Девы могут ощутить необходимость разобраться в отношениях с семьей, а также получить известие от бывших.



Для остальных знаков ретроградный Меркурий проявится в финансовых вопросах, карьере или внутренних переменах, но общей темой останется возвращение к незавершенным делам и людям, с которыми когда-то были эмоциональные связи. Напомним, что астрология, тарология, нумерология и другие подобные практики не являются наукой. Они носят развлекательный характер и не должны рассматриваться как надежный инструмент для принятия решений. В вопросах психологии или здоровья следует обращаться к специалистам.

Напоминаем, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Солнце зафиксировали сильную вспышку, которая может повлечь за собой геомагнитные бури на Земле уже в ближайшие дни — сообщили в Центре прогнозирования космической погоды NOAA.